פרסום ראשון: זו הסיבה התמוהה בגינה הוקל עונשו של המחבל

פרסום ראשון: השופט אלעזר נחלון גזר 28 חודשי מאסר על המחבל תושב שועפט שהורשע בזריקת בקבוק תבערה אל עבר עמדת מג״ב במחאה על החיסול של איסמעיל הנייה. הנימוק של השופט נחלון להקלה בעונש של המחבל, תמוהה במיוחד.

מדובר במחבל שהורשע שוב ושוב בזריקת בלוקים, שולחנות מעץ, אבנים ובקבוקי תבערה. באחת הפעמים הודה המחבל בפני בית המשפט במעשיו, ועוד באותו היום, חזר לזרוק אבנים לעבר השוטרים. שירות המבחן התרשם שהנאשם לא הביע חרטה, למרות זאת השופט הקל בעונשו בנימוק הבא:

״על רקע חומרת המעשים, ועל רקע החזרתיות שמגלה הנאשם בנוגע לביצוע מעשים דומים, סבורני כי במקרה שכאן היה מקום לנהוג לפי ברירת המחדל, ולהפעיל את עונש המאסר על תנאי במצטבר לעונש שהוטל. עם זאת, כדי ליתן לנאשם פתח קרוב יותר לתקווה, נוכח גילו הצעיר ומתוך ציפייה שהתחשבות זו תפחית את לאומתיותו כלפי מדינת ישראל וכוחות הביטחון שלה, אני מורה כי ארבעה חודשים מתוך אותו עונש מותנה ירוצו בחופף לעונש המוטל במסגרת ההליך שכאן, והיתר במצטבר״.

