משרד הפנים מעוניין בפסילת השופטת מיכל אגמון גונן מעיסוק בתיקי הגירה

משרד הפנים מעוניין לבקש לפסול את השופטת מיכל אגמון גונן מעיסוק בתיקי הגירה והסתננות, זאת לאחר שבמשך שנים ותחת כהונת שרים שונים, הם היו אובדי עצות מהתנהלותה העקבית בנושא. ערעורים רבים הוגשו והתקבלו, תלונות לנציבות הביקורת נשלחו, אך הבעיה העקרונית נותרה קיימת.

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ל-i24NEWS נודע, כי בימים אלה, בודקים במשרד כדי לבקש את פסילתה מעיסוק בתיקי רשות האוכלוסין. הקש ששבר את גב הגמל היה הפרסום שלנו אמש, לפיו היא המליצה באופן פומבי, בפורום המשפטניות של שדולת הנשים בישראל המונה 516 חברות, על עורך הדין תומר ורשה שמופיע מולה תדיר.

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הדבר העלה מספר שאלות - בהן למה שופטת מכהנת ממליצה על עורך דין בתיק שבסבירות גבוהה מאוד יגיע אליה ומדוע שופטת מכהנת בכלל חברה בקבוצת וואטסאפ של שדולת הנשים, עמותה אקטיביסטית, שעותרת באופן קבוע לבתי המשפט?