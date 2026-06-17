פרשת מקורבי השר בן גביר הולכת ומסתבכת. הפרשה, שעוסקת בין היתר בחשד לפיו נציב שב״ס קובי יעקובי סיפר לניצב משנה אבישי מועלם כי מתקיימת חקירה סמויה במח״ש בעניינו, ובהמשך התפתחה הפרשה לכיוונים חדשים על חשד לקשרים פסולים של עד המפתח נגד יעקובי, תת ניצב ליאור אבודרהם, עם מח״ש.

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ראש אגף משאבי אנוש במשטרה ניצב אלונה שושן מסרה עדות ברשות התחרות בנוגע לקשריו של ראש חטיבת הדוברות במשטרה תנ״צ ליאור אבודרהם עם בכירי מח״ש.

ניצב שושן מסרה הקלטות בנושא, ואף העידה על העניין. באחד הקטעים נשמע אבודרהם מדבר על התובעת בתיק כי "היא הייתה מאוהבת בי". לאחר מכן, בגסות רבה הוא נשמע אומר כי "אם היא לא הייתה נשואה, הייתי **** אותה". חשוב להדגיש שאין שום ראיה להתרברבות של אבודרהם כי התובעת הייתה מאוהבת בו או לקשר בלתי הולם מצידה.

התבטאות זו של תנ"צ אבודרהם מצטרפת להתבטאויות בלתי נתפסות נוספות של אבודרהם שהוקלטו ונמצאות בידי רשות התחרות.

כך, בין היתר, נשמע אבודרהם כשהוא טוען שהיה לו רומן עם חוקרת מח״ש שטיפלה בתיק. טענה שהוכחשה נחרצות ונמרצות על ידי החוקרת. וכך בנוגע לראש מח״ש קרן בר מנחם, כשטען אבודרהם שהיא לא חקרה אותו באזהרה בפרשת מקורבי השר בן גביר אלא רק בעדות פתוחה מכיוון שהוא מאוד עזר לה אז היא כיבדה אותו.

העיתונאי לירן תמרי פרסם כי אבודרהם השיב לראש אמ״ש שושן כי "בגלל שעזרתי לה במשך תקופה ארוכה. היא מאוד כיבדה".

בהמשך נחקר אבודרהם ברשות התחרות גם על חשד להטרדה מינית של קצינה בכירה במשטרה. על פי החשד, אבודרהם תיאר בפניה תיאורים מיניים גסים. אבודרהם מצידו טוען שמדובר בשיח חופשי בין שני אנשים בוגרים.

הקלטות אלו מציבות את מח״ש בסיטואציה גרועה למדי. במח"ש מסרבים להתייחס להתבטאויות, אך בהנחה שמדובר בשקרים הרי שמדובר בשקרים של עד המפתח של מח״ש נגד נציב שב״ס קובי יעקובי.

אבודרהם מצידו טוען טענה מקורית במיוחד. לטענתו. דבריו בהקלטה היו בכלל ניסיון שלו להפליל את ניצב שושן ואת יעקובי, ולכן אמר בכוונה את דברי ההבל הללו בידיעה ששושן מדובבת אותו ומעבירה את החומר הלאה, וכך בהמשך יוכל לחשוף אותה. לטענה זו לא נמצאו סימוכין.

יש לציין כי רשות התחרות זימנה למתן עדות רק את חוקרת מח״ש אך לא את התובעת ולא את ראש מח"ש, בניגוד לבקשת יעקובי.

קרן בר מנחם וכן התובעת סירבו להתייחס להקלטות אבודרהם. חוקרת מח״ש מכחישה את הטענה שהיה לה קשר כלשהו עם בעד אבודרהם. אבודרהם לא מסר תגובה, וכך גם רשות התחרות.