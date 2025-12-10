עדות נתניהו: משפחות שכולות הניפו שלטים באולם - ונדרשו לצאת
הדיון הופסק והשופטים יצאו מהמקום באופן זמני • בדיונים הקודמים העיד ראש הממשלה כי רצה להפוך את אתר "וואלה!" ל"סוג של ערוץ 14"
מהומה פרצה היום (רביעי) במהלך עדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו במשפטו, לאחר שהניפו משפחות שכולות שלטים באולם. בעקבות האירועים, הופסק הדיון באופן זמני והשופטים יצאו מהאולם.
נתניהו טוען בעדותו: "היו אלפי אלפי כתבות שליליות בוואלה ומתוך האלף הזה, בחרה התביעה להביא 315 סעיפים שבהם אנו אמורים לראות דבר חיובי לגבינו אבל אלפי כתבות שליליות בוואלה בזמן אמת, עשינו את הבדיקה הזאת, ראיתם אותה. מתוך זה בחרתם 315 סעיפים שאמורים לסתור ואתה רואה עוינות חריגה והסתכלנו על כלל התמונה. מה עושה התביעה? מסתכלת על פיקסל אחד, לא עשו השוואה לגבי כל שאר העיתונות איך הם מטפלים ואיפה המיקום היחסי של וואלה במדרג העוינות שראינו, לא משווים את זה לאלף כתבות אחרות".
התובעת יהודית תירוש שואלת את נתניהו: "תאשר לי שהיו מקרים שחפץ עדכן אות על דברים שהועלו והוסרו מוואלה?".
נתניהו: "מעט מאוד ואני לא כל כך זוכר מקרים כאלו אבל אני זוכר שמה שהיה בנוגע לרעייתי, אני זכרתי שהוא היה מתייחס למכלול תקשורת. אני לא זוכר דבר כזה, אין לי זיכרון ספציפי. שאלת אותי ואני אמרתי לך, שאני לא יכול להגיד לך על מקרה ספציפי שהוא עדכן אותי על משהו בוואלה. טיפלנו בנושאים שהיינו צריכם לטפל בהם עם כל כלי התקשורת, יכול להיות ואל תיתפסי במילה 'יכול להיות', אני לא זוכר. זה עלה פה בפעם הראשונה".
מהומה זמן קצר מתחילת הדיון: משפחות שכולות נדרשו לצאת לאחר שהניפו שלטים, הדיון הופסק באופן זמני והשופטים יצאו מהאולם. אחת מהן צעקה לעבר נתניהו: "פחדן, אתה פחדן!". הדיון הופסק זמנית.