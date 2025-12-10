עדות נתניהו: משפחות שכולות הניפו שלטים באולם - ונדרשו לצאת

התובעת יהודית תירוש שואלת את נתניהו: "תאשר לי שהיו מקרים שחפץ עדכן אות על דברים שהועלו והוסרו מוואלה?".

נתניהו: "מעט מאוד ואני לא כל כך זוכר מקרים כאלו אבל אני זוכר שמה שהיה בנוגע לרעייתי, אני זכרתי שהוא היה מתייחס למכלול תקשורת. אני לא זוכר דבר כזה, אין לי זיכרון ספציפי. שאלת אותי ואני אמרתי לך, שאני לא יכול להגיד לך על מקרה ספציפי שהוא עדכן אותי על משהו בוואלה. טיפלנו בנושאים שהיינו צריכם לטפל בהם עם כל כלי התקשורת, יכול להיות ואל תיתפסי במילה 'יכול להיות', אני לא זוכר. זה עלה פה בפעם הראשונה".