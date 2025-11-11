חשש במשטרה: השר בן גביר לא יקיים פסק דין | פרסום ראשון

המשטרה והיועמ"שית הגישו הערב (שלישי) תגובה לבית המשפט המחוזי בעתירת הקצינה רינת סבן, שאת קידומה לדרגת סנ"צ מעכב השר איתמר בן גביר כבר חודשים ארוכים לאחר שהייתה חוקרת בתיקי נתניהו, כך פירסם לראשונה במהדורה המרכזית, כתבנו לענייני משטרה, משה שטיינמץ.

המשטרה מבקשת בתגובה לחייב את בן גביר להעניק לקצינה את הדרגה ומוסיפה לבקש סעד למקרה בו בן גביר ימנע מלקיים את החלטת בית המשפט: "לקבוע כי ככל והמשיב ימנע מלקיים את צו בית המשפט ישתכלל קידום המינוי מכוח החלטה שיפוטית עצמה".

תגובת המשטרה: "המפכ"ל מכבד מאוד את השר, אין לו שום טענה לשר. מדובר בסוגיה במחלוקת, נכבד כל החלטה שיפוטית".