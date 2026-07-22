פרסום ראשון: החקירה המשמעתית בעניינו של עורך הדין רואי כחלון התחדשה בשבועות האחרונים, זאת לאחר נזיפה של נציב התלונות על מייצגי המדינה בערכאות השונות, השופט בדימוס מנחם פינקלשטיין, ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה. בנוסף, הוא אף המליץ לכחלון לעתור לבג"ץ נגד בהרב מיארה, בשל עינוי הדין שנגרם לו.

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כזכור, לפני כשנה וחצי, עורך הדין כחלון מונה על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו לתפקיד ממלא מקום נציב שירות המדינה. היועצת המשפטית לממשלה סירבה להגן על המינוי בבג"ץ ובשנייה האחרונה של הדיון, כאשר ראתה שעמדתה הולכת להידחות, הודיעה לפתע נציגתה בדיון כי הוחלט לפתוח בהליך משמעתי נגד כחלון בחשד לניפוח קורות החיים שלו.

החקירה המשמעתית היתה מוקפאת במשך למעלה משנה, חרף פניות הגוף החוקר ליועצת המשפטית לממשלה לקדם את הליך החקירה כדי לסיים אותה. ל-i24NEWS נודע, כי בהרב מיארה עיכבה את המשך החקירה, בנימוק לא רשמי שהיא לא מצליחה למצוא פרקליט מלווה לתיק הזה.

לפני מספר שבועות, פרקליטת מחוז חיפה עורכת הדין הילה כץ מונתה לתפקיד הפרקליטה המלווה של החקירה - ופעולות החקירה התחדשו. בתחילת השבוע, ממלא מקום פרקליט המדינה לשעבר, עורך הדין דן אלדד, שהיה מנהלו הישיר של כחלון, מסר עדות בפרשה.

היועצת המשפטית לממשלה מסרה בתגובה: "לאורך כל התקופה, כך גם בחודשים האחרונים, נעשו פעולות רבות ומשמעותיות לקידום התיק שמטבע הדברים ועל מנת שלא לפגוע בחקירה לא נוכל לפרטן. מדובר בתיק רגיש ומורכב, שהחל בתקופה שבה מר רואי כחלון כיהן כממלא מקום נציב שירות המדינה, לאחר שמילא מספר תפקידים בגופים ציבוריים שונים כאשר במקביל נידונו גם סוגיות הנוגעות אליו גם בבית המשפט הגבוה לצדק".

"הטיפול בתיק קודם באופן רציף, תוך הטלת החקירה על גוף חוקר, אישור פעולות חקירה שונות, לרבות חקירתו של מר כחלון, וליווי שוטף של הסוגיות המשפטיות שעלו במהלך החקירה. אחד האתגרים המרכזיים בתיק היה איתור תובע מתאים. לשם כך נעשו פניות למספר לא מבוטל של פרקליטים ועורכי דין בכירים מגופי מדינה שונים, אולם בשל נסיבות אישיות ו/או היכרות עם מר כחלון או גורמים אחרים מעורבים בתיק הללו לא קיבלו על עצמם בסופו של דבר את הטיפול בו".

"הפרקליטים אליהם נעשתה פניה לצורך טיפול בתיק ביקשו להתייעץ, ללמוד את חלקי התיק המותרים לפרסום לפני הסמכתם כתובעים בתיק ולשקול את מעורבותם בתיק רגיש מסוג זה, בין היתר לאור פסיקת בג"ץ בנושא. לאחר מכן נעשו פעולות למינוי תובעת חיצונית, ומשהליך זה לא הבשיל מסיבות שאינן בשליטתנו, אותר מועמד מתאים לניהול התיק בפרקליטות המדינה בהסכמת הגורמים הרלוונטיים. מיד עם קבלת חומרי החקירה ובחינתם ביקש הפרקליט השלמות חקירה, אשר אושרו ללא דיחוי וזומנו עדים לגביית עדות בהתאם לצורכי החקירה".