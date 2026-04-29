נתניהו ביקש לקצר את עדותו בשל "לו"ז ביטחוני" - ונדחה
בהחלטת הדחייה כתבה סגנית הנשיא רבקה פרידמן-פלדמן כי "לא נמצאה תשתית המצדיקה את השינוי"
אבישי גרינצייגפרשן לענייני משפט
ראש הממשלה בנימין נתניהו פנה הבוקר (רביעי) לבית המשפט המחוזי בתל אביב בבקשה לקצר את עדותו במשפט האלפים - ונדחה. ראש הממשלה טען הבקשה היא בשל "לו"ז ביטחוני", עליו פירט במעטפה סגורה שהועברה לדיון בית המשפט.
בהחלטת הדחייה כתבה סגנית הנשיא רבקה פרידמן-פלדמן כי "מעיון בבקשה ובחומר החסוי לא נמצאה תשתית מספקת המצדיקה את השינוי המבוקש, הדיון יתקיים כמתוכנן". ראש הממשלה צפוי להתייצב בבית המשפט בשעה 9:30.
