ראש הממשלה בנימין נתניהו פנה הבוקר (רביעי) לבית המשפט המחוזי בתל אביב בבקשה לקצר את עדותו במשפט האלפים - ונדחה. ראש הממשלה טען הבקשה היא בשל "לו"ז ביטחוני", עליו פירט במעטפה סגורה שהועברה לדיון בית המשפט.

בהחלטת הדחייה כתבה סגנית הנשיא רבקה פרידמן-פלדמן כי "מעיון בבקשה ובחומר החסוי לא נמצאה תשתית מספקת המצדיקה את השינוי המבוקש, הדיון יתקיים כמתוכנן". ראש הממשלה צפוי להתייצב בבית המשפט בשעה 9:30.