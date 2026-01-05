ישוב ללשכה? המשטרה מבקשת להאריך את ההגבלות על אוריך

סנגוריו של יונתן אוריך, המייצגים גם את ראש הממשלה בנימין נתניהו, הודיעו היום (שני) ליחידה החוקרת: "בכוונת אוריך להיפגש מייד עם ראש הממשלה ולחזור ללשכת רה"מ. התנאים המגבילים שהוטלו עליו פקעו".

המשטרה מבקשת מבית המשפט למהר ולהאריך את ההגבלות עליו. לטענת אוריך, אין לבית המשפט סמכות להאריך את ההגבלות לאחר שפקע.

בחודש אוגוסט האחרון בית המשפט פסק כי לא קיבל את בקשת המשטרה להארכת התנאים המגבילים על יונתן אוריך - ובכך יוכל האחרון לשוב ולפגוש את ראש הממשלה בנימין נתניהו.

בין היתר, כתב השופט מנחם מזרחי: "ייתכן לראות את החשוד כעובד ציבור, אך הדבר מותנה באיסוף ריאיון המלמדות שכך הם פני הדברים. אין זה השלב בחקירתי-משפטי להבעת עמדה, אולם לטעמי מחויב בית המשפט למסור התייחסות לשאלות מפורטות אלה, במיוחד כאשר עדיין תלויות ועומדות זכויות חוקתיות של החשוד לחירות וחופש עיסוק".

אך חודש לאחר מכן, בית משפט מחוזי קיבל את הערר של המדינה והורה להאריך ב-60 יום את תנאי השחרור של יונתן אוריך. מכאן, שאוריך יורחק מלשכת ראש הממשלה נתניהו לחודשיים נוספים.