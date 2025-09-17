צעקות לעבר נתניהו בדיון: "כמה חיילים עוד ימותו?"

מומלצים -

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייצב היום (רביעי) ליום עדות נוסף בבית המשפט המחוזי בתל אביב. הדיון היום יימשך שלוש שעות, בעקבות בקשתו של נתניהו בעדותו אתמול. "לבוא מתשע וחצי עד שש בערב, ולהעסיק אותי ראש הממשלה" בזמן כזה אלה "דרישות שאינן מתיישבות עם האיזון הדרוש", אמר.

במהלך הדיון, מהומה גדולה התפתחה בבית המשפט כאשר משפחות שכולות צעקו לעבר ראש הממשלה: "כמה חיילים עוד ימותו?". ראש הממשלה התבונן ונאלץ לצאת מהאולם למספר דקות.

בהמשך, התובע עו"ד יהונתן תדמור, פתח את העדות בשאלה לנתניהו. "התחלנו לדבר על ההצעה העסקית להיכנס כשותף ברשת, פילבר הגדיר את הטיפול במילצ'ן כטיפול VIP. אתה מסכים שמבחינתך הטיפול במילצ'ן הוא VIP שנתן מנכל"ך?".

רה"מ נתניהו השיב: "לא מסכים, הוא קיבל טיפול זהה לאחרים, כמו הגרמנים ואחרים. בגלל שזאת הייתה המדיניות והעדפה שלי, ביקשתי את הטיפול היעיל והמהיר ביותר".

תדמור הקשה: "כשפילבר נשאל מדוע נתן אותו טיפול VIP, הוא אמר כי אתה הנחית אותו לעשות כך, מאשר?".

רה"מ ענה: "אני לא זוכר אמירה פרטנית במקרה הזה, אלא אמירה כללית, הנושא היה בעדיפות ולא בגלל מילצ'ן, לכן אחרים זכו לאותו הטיפול כמו שאמרתי".

התביעה מדברת על פגישה מסוימת בה השתתפו פילבר ומילצ'ן, והתובע תדמור שאל: "ידעת שהיזמים ממתינים למוצא פיך וקיבלו עדכון לפחות באותו ערב, אחרי עדכון שלך?".

נתניהו: "לא ידעתי, לא חושב שזה נכון, וגם אם זה היה נכון - לא הייתי צריך מדריך שאין לי מעמד סטטוטורי. אמרתי להם עוד מראש שאין שינוי ברגולציה. אם הם בשלב טרום עוברי (מקדים), כשהם יודעים שאין לי מעמד בזה, והם מגלים באותו ערב, זה רק מראה לך כמה הדבר הזה היה בוסר. מה לי כשר התקשורת השאלה אם הם מתמזגים? מי שזה רלוונטי זה משרד ההגבלים". בזמן העדות הוכנסה לנתניהו מעטפה סגורה, והדיון הופסק.