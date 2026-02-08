היועמ"שית לבן גביר: "אינך יכול להיות מפכ"ל על", השר השיב: "עצתך לא התקבלה"

הסערה הבאה? המשנים ליועצת המשפטית לממשלה פנו לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר במכתב, בו טענו כי "בשל שיקולים זרים ופוליטיים" מעוכב קידומה של קצינת החקירות הבכירה סנ"צ רותי האוסליך, זאת "בניגוד לעמדת המפכ"ל וסגל הפיקוד הבכיר".

במסמך, הגורמים המשפטיים כתבו בין היתר: "אתה אינך אמור לשמש כ'מפכ"ל על' ואינך מפקדם של קציני המשטרה. אינך מוסמך 'להעניש' קציני משטרה על עבודתם המקצועית, בדרך של הקפאת קידומם בניגוד להמלצת הספ"כ, רק משום שהיא אינה לרוחך". השר בן גביר השיב ליועמ"שית: "עצתך לא התקבלה. ממשיכים בכל הכוח".

i24NEWS

כזכור, זו אינה הפעם הראשונה בה בן גביר מעכב מינוי קצינים בכירים במשטרה. בחודשים האחרונים מתנהלת סערה סביב העיכוב בקידומה של רב פקד רינת סבן,עוזרת ראש אגף החקירות במשטרה שהעידה במשפט תיקי האלפים המתנהל נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו.

סבן עתרה נגד ההחלטה לבית המשפט המחוזי, ובדיון שנערך בסוף החודש שעבר אמרה: "מה שנעשה לי בשנה האחרונה לא נתפס, יש פה מימוש של איום - 'דעו לכם שאם תתעסקו בתיקים מסוימים זה המחיר שתשלמו, יש פה מחיר אישי שאני משלמת ולחוקרים אסור לחשוש'".