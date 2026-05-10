בית משפט השלום ביטל הרשעה לאב שלקח את החוק לידיים לאחר שבנו הושפל על ידי קבוצת נערים. ביהמ"ש הסתפק במקום בעונש של 300 שעות לתועלת הציבור ללא הרשעה בפלילים, לאב שתקף שלושה נערים בני 15 שהכו את בנו בן ה-7 במגרש הכדורגל ולקחו לו את הכדור.

השופט אריה דורני דורון כתב בהחלטה כי "התרשמתי מכנות חרטתו והשלכות ההליך בשיבוש הלכות חייו. ככל הנראה כעולה מהתיאור ילדו הקטין היה באותה עת מושא לפגיעה, וכשהיא קבוצתית או מתמשכת היא מקוממת בחוסר האונים שבה".

עוד כתב השופט בנוגע להחלטתו לבטל את הרשעת הנאשם כי "צדק היא תוצאה למיכלול שיקולים שניסיון החיים מחייב לראותם אחד. לא אוכל להתעלם ממכלול האירועים ותחילתם, למצוקה בה שרוי היה ברגע נתון הנאשם. מתיאור בנו הקטין של הנאשם את שביצעו כלפיו שלושת הנערים פי 2 בפער הגילים והכוחות, ומנגד לא אוכל להתעלם מעשיית דין עצמי של הנאשם. לאיש אין הזכות לגעת בילדו של אחר, לחנכו ולקיים משפט שדה במגרש המשחקים".

לאור המלצת שירות המבחן ולאור טיפול וליווי של כמה שנים באמצעות שירות המבחן - החליט השופט כאמור לבטל את ההרשעה, ולהסתפק בעונש שיקומי של 300 לתועלת הציבור.