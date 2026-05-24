לאחר הדיון שנערך בוועדת גרוניס בערב חג השבועות, בו נשמעו עדויות - נותר הרוב בוועדה בעד מינוי רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד.

יושב ראש, השופט בדימוס אשר גרוניס, אמר תחילה שהוא מוכן לשקול מחדש את עמדתו, אך היום (ראשון) התברר שהעמדות נותרו כפי שהיו - שלושה תומכים - וגרוניס מתנגד.

הישיבה המכרעת בנושא צפויה להיערך מחר, ואם העמדות בנושא ישתנו - זו בהחלט תהיה התפתחות מפתיעה.