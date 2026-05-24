לאחר הדיון הנוסף בוועדה: רוב במינוי גופמן לראש המוסד; גרוניס מתנגד

הוועדה למינויי בכירים קיימה בערב חג השבועות דיון נוסף במינוי רומן גופמן לראש המוסד • יושב הראש אמר תחילה שהוא מוכן לשקול שינוי בעמדתו - אך היא לא השתנתה • פרטים נוספים לקראת הדיון המכריע שייערך מחר

אבישי גרינצייג
אבישי גרינצייג ■ פרשן לענייני משפט
רומן גופמן, ארכיוןחיים גולדברג, פלאש 90

לאחר הדיון שנערך בוועדת גרוניס בערב חג השבועות, בו נשמעו עדויות - נותר הרוב בוועדה בעד מינוי רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. 

יושב ראש, השופט בדימוס אשר גרוניס, אמר תחילה שהוא מוכן לשקול מחדש את עמדתו, אך היום (ראשון) התברר שהעמדות נותרו כפי שהיו - שלושה תומכים - וגרוניס מתנגד. 

הישיבה המכרעת בנושא צפויה להיערך מחר, ואם העמדות בנושא ישתנו - זו בהחלט תהיה התפתחות מפתיעה.

