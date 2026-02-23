"הביט בראשה בוער": כתב אישום נגד בן ה-13 שהצית את שערה של אישה באוטובוס

חשיפת i24NEWS: פרקליטות המדינה הגישה היום (שני) כתב אישום נגד הנער בן ה-13 שהצית את שערה של אישה מבוגרת באוטובוס בנתניה.

מכתב האישום, עולה כי הנער עלה יחד חבריו לאוטובוס בין עירוני של חברת "קווים" בקו 131 בנתניה. במהלך הנסיעה, דיברו הנאשם וחבריו בקול וקיללו, ונוסעת בת כ-69 העירה לו על כך. בתגובה, הוציא הנאשם מצת מהכיס והצית את שערות ראשה.

האש התפשטה במהירות, אך הנאשם עמד במקומו והביט בשיער הבוער, מבלי שעשה דבר כדי לסייע לה או לכבות את האש. נוסע שהבחין במתרחש נחלץ לעזרתה במהירות וסייע בכיבוי האש.

דוברות המשטרה

בפרקליטות אף ציינו כי "לאור מסוכנותו הרבה של הנאשם, מבקשים מבית המשפט להורות על העברתו של הקטין למוסד סגור". בבקשה צוין, כי תגובה שלוחת רסן זו לאירוע מינורי ושולי, "מלמדת על העדר מוחלט של שליטה עצמית ועל פוטנציאל סיכון גבוה וממשי הנשקף מהנאשם כלפי הסובבים אותו".

עוד צוין בכתב האישום כי כי הנער שהיה מסוגל להגיב באמצעי קטלני בדמות אש חיה בסיטואציה יומיומית כה פעוטה, "מוכיח כי הוא מהווה סכנה ממשית לשלום הציבור וכי לא ניתן לתת בו כל אמון".

--

כזכור, כפי ספורסם ב-i24NEWS, הנער, תושב דימונה הגיע לנתניה לבדו כדי לבלות עם חבריו המתגוררים בעיר. במהלך החקירה הנער קשר את עצמו לאירוע ואף זיהה את עצמו בסרטון שתיעד את המקרה.

מהחקירה עולה כי משפחתו של הקטין העתיקה את מגוריה לדימונה לאחר שאביו נשפט לעונש מאסר בגין רצח, אותו הוא מרצה כיום. כמו כן עלה כי גם לנער עצמו יש עבר פלילי. מעצרו של הקטין הוארך על ידי בית המשפט, ובשב"ס הונחו להציב אותו תחת שמירה מיוחדת.