בג"ץ: על הממשלה לנמק מדוע לא תקום ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר

בג"ץ הוציא הערב (רביעי) צו על תנאי בעתירות להקמת ועדת חקירה ממלכתית לחקר טבח ומחדל 7 באוקטובר. הצו מורה לממשלה לענות לעתירות שדורשות הסבר מדוע לא תוקם ועדת חקירה ממלכתית, מכוח חוק ועדות חקירה מ-1969, לחקר "עצמאי, מקצועי ובלתי תלוי" של "מכלול האירועים שקשורים למתקפת 7 באוקטובר".

נזכיר כי בימים האחרונים החליטה הממשלה שלא תוקם ועדה ממלכתית לחקירת מחדלי הטבח. במקום זאת ראש הממשלה בנימין נתניהו קבע כי בצוות השרים שיקבע את מנדט ועדת החקירה יהיו השרים איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ'. שר המשפטים יריב לוין הוא שיעמוד בראשה. גם השרות גילה גמליאל ואורית סטרוק יכללו בצוות, בנוסף לזאב אלקין, עמיחי אליהו, אבי דיכטר ועמיחי שיקלי. בישיבת הממשלה אמש החליטו השרים על קידום "ועדת חקירה בלתי תלויה" לאירועי הטבח. על פי ההחלטה, לוועדה תהיינה סמכויות חקירה מלאות, והרכבה יזכה "להסכמה ציבורית רחבה ככל הניתן". הם צפויים להגיש את מסקנותיהם לממשלה בתוך 45 ימים.

ראש האופוזיציה יאיר לפיד אמר שהשרים שמינה נתניהו "כדי לטייח את אשמתו ולהעלים את אחריותו לטבח ה-7 באוקטובר" הם "השר שבגלל ההפיכה המשטרית שלו הוזנח הביטחון, שהציע להטיל פצצת אטום על עזה, ושבגללו התעללו בחטופים", והוסיף כי "אין להם סמכות לחקור את עצמם, בממשלה שלנו תקום ועדת חקירה ממלכתית בחודש הראשון".

"מועצת אוקטובר" הוסיפה כי "במקרה הזה החתול לא רק שומר על השמנת - הוא אוכל אותה בהנאה וצוחק על חשבונן של המשפחות השכולות ועתיד מדינת ישראל כולה". המועצה, שקוראת להקמת ועדה ממלכתית לחקר ה-7 באוקטובר, אמרה כי זו לא רשימת הממנים, אלא הנחקרים.