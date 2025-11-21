הפרקליטות ביקשה דיון חוזר בבג"ץ, לוין תקף: "מה הם מסתירים?"

שר המשפטים יריב לוין תקף היום (שישי) את הפרקליטות, לאחר שביקשו לקיים דיון נוסף בנוגע לשאלת ליווי חקירת הפצ"רית לשעבר. לוין, אמר כי הגשת בקשה "דקות לפני כניסת השבת" היא מבישה. "מי שאמורים להיות מבצר של תקינות, יושרה ושמירה על החוק, לא בוחלים בשום אמצעי כדי למנוע חקירה לגילוי האמת", אמר.

כאמור, הפרקליטות הגישה בקשה לקיום דיון נוסף, לאחר ששלושת שופטי בית המשפט העליון הודיעו כי יש ניגוד עניינים מובנה של אנשי הייעוץ המשפטי ושל הפרקליטות - והטילו על השר לוין את מינוי מלווה החקירה.

בתוך כך, הודיע אמש נשיא העליון עמית על הקפאת המינוי של השופט בדימוס בן חמו, אותו מינה לוין כמלווה לחקירה, עד לדיון בעניינו ביום שני הקרוב. שר המשפטים יריב לוין הגיב להחלטה - ותקף את המהלך. "מפעל הטיוח בחסות בית המשפט העליון שבר הלילה שיא חדש של חרפה. צו שמוצא באישון לילה, כדי לסכל שוב את הפיקוח על חקירה שאין חשובה ממנה, ובאופן מעשי למנוע את חקר האמת".