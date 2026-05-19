בגלל "לו"ז ביטחוני": הדיון במשפט נתניהו יקוצר בשלוש שעות

אחרי שאתמול כלל לא התקיימה, עדות ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיק 2000 קוצרה גם הבוקר (שלישי) בשלוש שעות, זאת לבקשתו. לפיכך העדות, שהחלה בשעה 09:30, תסתיים כבר בשעה 13:00 במקום בשעה 16:00 זאת בעקבות "לו"ז ביטחוני-מדיני" של ראש הממשלה. יצוין כי לפני פתיחת הדיון, נתניהו נפגש עם השופטים בלשכתם, וכעבור מספר דקות הודיעו השופטים כי הדיון יקוצר ויסתיים שלוש שעות לפני המועד המתוכנן.

כזכור, אתמול בית המשפט קיבל את בקשתו של נתניהו וביטל את עדותו בתיקי האלפים. נתניהו, שביקש לבטל את הדיון "מטעמים ביטחוניים ומדיניים", הגיע מאוחר יותר לבור חיל הים בקריה שם צפה בהשתלטות לוחמי החיל על המשט לכיוון עזה.

אתמול, הדיון שהיה אמור להתחיל בשעה 9:30 נדחה, ובית המשפט הודיע כי תתקבל החלטה בהמשך לגבי קיום הדיון בהמשך היום. מספר שעות לאחר מכן, הוחלט כי "נוכח האמור בהודעת עדכון שהוגשה לנו ובמסמכים נוספים שהוצגו לעיוננו, ובהתחשב בעמדת המדינה, הדיון הקבוע היום מבוטל".