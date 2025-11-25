"לא שיקרנו": במשרד המשפטים הגיבו על חקירת מילביצקי

גורם בכיר במשרד המשפטים מאשר הבוקר (שלישי) בשיחה עם i24NEWS את הטענות בדבר המחדל בחקירת יו"ר ועדת הכספים, ח"כ חנוך מילביצקי, שנחשפה אמש במהדורה המרכזית.

לדברי הבכיר, תגובת משרד המשפטים לנציב תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות, שבדק את מועד אישור החקירה, לא שיקפה את התמונה המלאה. "לא שיקרנו", אמר הבכיר, "אמרנו לנציב את האמת, אך לא את כל האמת".

הבכיר מאשר את הפרט המרכזי בחשיפה - העיכוב הבלתי מוסבר בחקירת חבר הכנסת. "בסופו של דבר, אשה העידה באוגוסט 2024 שחבר כנסת מילביצקי אנס אותה, וחלפה שנה שלמה עד שחקרנו אותו באזהרה, בשלב בו ידענו שהתיק כבר קרס", הודה הגורם.

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה מסרה בתגובה: "הטענות אינן נכונות. ראשית, בניגוד לפרסום - לא היה עיכוב של שנה בהחלטה על חקירתו של ח״כ מילביצקי. הוא נחקר זמן קצר לאחר שהועברה לראשונה המלצת המשטרה לחקור אותו, במסגרת המעבר לחקירה גלויה, וזאת בהתאם לתשתית הראייתית שנאספה בחקירה ולהמלצות גורמי החקירה והפרקליטות. כל טענה אחרת היא שיקרית. שנית, לא הוסתר דבר מהנציב. גם הטענה על 'קריסת התיק' הינה טענה שגויה ומטעה. התשתית הראייתית שנאספה בעניינו של מילביצקי ביססה חשד המצדיק את חקירתו באז רה בעבירות מין ועבירות נוספות".

הדברים נאמרים יממה לאחר שנחשף ב-i24NEWS כי ח"כ מילביצקי נחקר לפני מספר חודשים בחשד לאונס והדחה לעדות שקר. על פי החשד, מילביצקי אנס אישה בזמן שהדיח אותה למסור תצהיר כוזב לפיו ראש הכת "בני ברוך", מיכאל לייטמן, לא אנס אותה.

על פי החשיפה, המתלוננת, שהפלילה את עצמה בעדותה, אמרה לחוקרים: "שילמו לי כסף כדי שאחתום על תצהיר שראש הכת לייטמן לא אנס אותי. בזמן שהוחתמתי על תצהיר השקר, מילביצקי אנס אותי בעצמו בחדר המלון".

במהלך חקירתו, סירב מילביצקי למסור תשובה עובדתית לשאלה האם קיים יחסי מין עם המתלוננת, וחזר על האמירה: "מעולם לא כפיתי את עצמי על אף אישה".

כפי שפורסם, חקירתו של חבר הכנסת באזהרה התקיימה רק כשנה לאחר עדותה של המתלוננת, ולאחר שזו כבר נעלמה בחו"ל וניתקה קשר. כעת, התיק נגד מילביצקי צפוי להיסגר בשל היעדרות עדת המפתח בשל הטעות של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, למרות גרסתו המעורפלת בחקירה.

עו"ד ציון אמיר, המייצג את ח"כ מילביצקי, בחר שלא להגיב.