מזכיר הממשלה נגד היועמ"שית: "הדרך לגיוס חרדים בכפייה - כשלה"

סערת חוק הגיוס ממשיכה לעורר תגובות רבות במערכת הפוליטית. מזכיר הממשלה יוסי פוקס ענה הבוקר (שישי) לפניית היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה בנושא, וכתב כי "זהו ניסיון להחליף את הממשלה". עוד הוסיף: "הדרך לגייס חרדים בכפייה, תוך ביצוע מעצר של תלמידי ישיבות - כשלה באופן קולוסאלי".

בהמשך המסמך, האשים את בהרב מיארה במצב. "העימות מול הציבור החרדי שמובל על ידכם בעיניים פקוחות הוביל לירידה בשיעור המתגייסים. רוב החרדים שקיבלו צווים לא התייצבו", הוסיף וציין כי הממשלה לא תגיש את עמדתה לבג"ץ, זאת לקראת הדיון הצפוי בנושא ביום רביעי הקרוב.

"מוצע כי הייעוץ המשפטי לממשלה יחדול מהסגת גבולה של הממשלה ושל רשויות צה"ל בנושא זה של גיוס חרדי בדרכי כפייה שאינן משיגות דבר וחלף זאת יגן על עמדת הממשלה ביחס לתיקון 26 אשר יגדיל את הסד"כ הצבאי בעשרת אלפים חיילים חרדים בתוך שנתיים, תוך הסדרת מעמדם של לומדי התורה שתורתם אומנותם", ציין.

בסיום מכתבו הדגיש: "צה"ל זקוק לחיילים בשדה הקרב ולא לחיילים בבתי הכלא הצבאיים. לסיכומו של דבר, בקשותיכם השונות מהממשלה להתערב בשיקולי רשויות הצבא בכל הנוגע לאכיפת הגיוס לצה"ל על תלמידי הישיבות נדחות".

כזכור, במכתב ששלחה אמש היועצת המשפטית לממשלה, לראש הממשלה בנימין נתניהו, נכתב כי היא דורשת ממנו "לגבש תוכנית ממשלתית סדורה לאכיפה נגד מחויבי גיוס".

"נושא מרכזי שהממשלה טרם נדרשה אליו הוא קביעת מדיניות ממשלתית לפיה, על דרך הכלל, הענקת תמיכה או סובסידיה למי שחייב בשירות צבאי, תחייב את הפרט המבקש להציג אישור על שירות בצה"ל, או להסדיר באופן פרטני את מעמדו מול רשויות הצבא", כתבה, "הצורך בהסדרת הנושא באופן רוחבי ואחיד הוצף על ידי גורמי ממשלה".