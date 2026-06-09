פרסום ראשון: פרקליטות מחוז ירושלים הגישה היום (שלישי) לבית המשפט המחוזי כתב אישום חמור בגרימת מוות ברשלנות נגד הקבלן אימן חמאד (49). חמאד ניהל עבודות בנייה במאה שערים, שבהן קרס קיר מבנה על תלמיד הישיבה איציק שטיינברגר (25) בעת שישן במיטתו. האסון הטראגי התרחש בינואר 2024 במהלך עבודות שיפוץ במבנה.

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לפי כתב האישום שהוגש על ידי עו"ד רונית שנצר יעקבי מפרקליטות מחוז ירושלים, העבודות בוצעו בניגוד לתקנות על אף שניתן להן היתר. הנאשם בנה תבניות יציקה רק מצדו האחד של הקיר, וצידו השני הסתמך על קיר המבנה הקיים. כתוצאה מכך, הקיר הישן לא עמד בעומס הבטון, קרס על המנוח בחדרו וקבר אותו תחת ההריסות.

תיעוד מבצעי כב”ה מחוז ירושלים

הבטון וחומרי המילוי כיסו את גופו של המנוח, למעט רגליו, ומותו נקבע בבית החולים בעקבות חבלות ראש קשות. התביעה מייחסת לחמאד רשלנות מאחר שלא בדק את עומס היציקה וחוזק המבנה, לא בנה תבניות משני הצדדים, ויצק את כל הבטון בבת אחת ולא בהדרגתיות.

הגשת כתב האישום מגיעה לצד החלטת הפרקליטות לסגור מחוסר אשמה את התיק נגד בעל הנכס. לאחר האסון נעצרו מספר חשודים בחשד לגרימת מוות בקלות דעת ועבודה בניגוד לאזהרות מהנדסים. כעת, שנתיים וחצי לאחר האירוע, נוקה בעל הנכס בעוד שהקבלן יעמוד לדין פלילי.