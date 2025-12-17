חשיפה: היועמ"שית ניסתה למנוע את חקירת ההדלפה משדה תימן

פרשת הפצ"רית וטיוח חקירת שדה תימן: פרשננו לענייני משפט אבישי גרינצייג חשף הערב (רביעי) ב"מהדורה המרכזית" שלשכת היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, ניסתה בזמן אמת למנוע משר הביטחון דאז, יואב גלנט, לחקור את ההדלפה מהמחנה הצבאי.

לשכת היועמ"שית לממשלה פנתה פעמיים ללשכת שר הביטחון ד'אז יואב גלנט כדי לשכנע אותו לסגת מהדרישה שלו לפתוח בחקירה על הדלפת סרטון שדה תימן.

הדלפת הסרטון הכעיסה את גלנט, שדרש מהרמטכ"ל פתיחה בחקירה כדי למצוא את המדליף. לשכת היועמ"שית ניסתה פעמיים לשכנע את לשכת גלנט לסגת מהדרישה, עם טיעונים שונים ובכללם, שזה לא אחד מהמקרים המצדיקים חקירה פלילית על הדלפה לתקשורת, וששר הביטחון לא ירצה שיתחילו לחקור גם הדלפות של פוליטיקאים מהקבינט וכיוצא בזה, ושבכל מקרה ביטחון המדינה לא נפגע.

יש לציין כי אין בידינו ראיות לכך שהיועמ"שית ולשכתה ידעו כי ההדלפה נעשתה על ידי הפצ"רית לשעבר, יפעת תומר-ירושלמי. עוזרה הבכיר של היועמ"שית מסר עדות פתוחה במשטרה, לאור גרסת סגן הפצ"רית אשר מונה לבדוק את ההדלפה, שטען כי פעל על פי הנחיות הלשכה, וקיבל מחמאות על בדיקות אלו.

בשלב מסוים גלנט לא היה שבע רצון מהתקדמות הבדיקה הפלילית שנפתחה, והורה לרמטכ"ל לקיים במקביל תחקיר פיקודי בנושא זה. בעקבות כך, היועמ"שית וסגן הפצ"רית גל עשהאל הבהירו לו כי לא ניתן לקיים תחקיר פיקודי, כיוון שהדבר עלול לשבש ולפגוע בהליך הבדיקה הפלילית שמנוהל על ידי סגן הפצ"רית, תחת עינה הפקוחה של היועצת המשפטית לממשלה.

צוות החקירה של פרשת הפצ"רית הבהיר לאורך החקירה מספר פעמים כי אין כל אינדיקציה למעורבות של היועמ"שית בהדלפה או בטיוח הבדיקה.

מטעם היועצת המשפטית לממשלה וסגן הפצ"רית גל לא נמסרה תגובה. לאחר שפנינו מספר פעמים אל ראש מטה שר הביטחון ד'אז, הם סירבו למסור תגובה גם כן.

משר הביטחון לשעבר גלנט נמסר בתגובה: "שר הביטחון לשעבר לא קיבל הנחייה מהיועמ"שית לעצור את החקירה שנערכה בצה"ל לאור הנחייתו. שר הביטחון לשעבר הנחה את צה"ל לחקור את נושא הדלפת הסרטון מבסיס שדה תימן. לאור עיכוב מתמשך של החקירה ומתוך רצון להביא לחקר האמת, גלנט הנחה על קיום תחקיר פיקודי בצה"ל ואף זימן אליו את הרמטכ"ל והפצ"רית בנושא. כפי שפורסם, במהלך דיון, הסביר סגן הפצ"רית שהנושא נמצא בשיאה של חקירה פלילית, בסמכות היועצת המשפטית לממשלה ולכן לא ניתן לבצע חקירה פיקודית".

צפו בדיווח המלא - בראש העמוד