נשיא העליון עמית על תקיפת סולברג: "חציית קו אדום, אירוע חסר תקדים בחומרתו"

בעקבות המעשים הקשים שבוצעו אמש (רביעי) מחוץ לביתו של המשנה לנשיא, כבוד השופט נעם סולברג, נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, ומנהל בתי המשפט, השופט צחי עוזיאל, יצאו הבוקר (חמישי) בהודעת גינוי חריפה כנגד המפגינים החרדים הקיצוניים, שיובאו בהמשך היום לדיון מרוכז לצורך הארכת מעצרם. כזכור, עשרות חרדים קיצוניים הגיעו אתמול לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נעם סולברג, ביישוב אלון שבות, שם הם גרמו לנזק רב לרכוש.

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הנשיא עמית הבהיר כי מבחינתו "מדובר בחציית קו אדום. התנהגות שחורגת בהרבה מגבולות המחאה הלגיטימית ומהווה ניסיון לפגוע בתחושת הביטחון של נושאי משרה שיפוטית ובני משפחותיהם".

עוד הוסיף נשיא ביהמ"ש העליון: "מדובר באירוע חסר תקדים בחומרתו - מעשי האלימות החומרים שכוונו למשנה לנשיא ולמשפחתו, הם למעשה מתקפה על מערכת המשפט כולה ועל שלטון החוק במדינת ישראל. הרשות השופטת לא תהסס לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה, בשיתוף גורמי האכיפה והביטחון, כדי להבטיח את שלומכם וביטחונכם וכדי למנוע מקרים מסוג זה בעתיד".

"אנחנו מחזקים את ידיהם של המשנה לנשיא ובני משפחתו אשר נאלצו להתמודד עם גילויי האלימות החמורים. ניסיונות הפעיל חץ, להפחיד או להרתיע שופטים לא ישפיעו על מילוי תפקידם. שופטי שראל ימשיכו לבצע את מלאכתם במקצועיות, בעצמאות וללא מורא,בהתאם לדין ולחובתם לציבור", סיכם נשיא ביהמ"ש העליון.