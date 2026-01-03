פרופ' אהרן ברק, נשיא בית המשפט העליון לשעבר, תקף בחריפות הערב (שבת) את הממשלה בעצרת המחאה המרכזית בכיכר הבימה בתל אביב לציון שלוש שנים לנאומו של יריב לוין בו חשף את הרפורמה המשפטית.

"האם אנו עדיין דמוקרטיה ליברלית? תשובתי - כבר לא!", אמר ברק, "זה לא קרה באירוע דרמטי וחד פעמי. זהו תהליך שבו היבטים מהותיים של הדמוקרטיה, נמצאים תחת התקפה קשה והדמוקרטיה נחלשת... המשטר שלנו כעת הוא שלטון של רשות פוליטית אחת שנשלטת בפועל על ידי אדם אחד, אותו אדם שולט בממשלה ושולט בכנסת. זהו ראש הממשלה".

"כדי ששליטה זו תהא מלאה יש להשתלט גם על הגוף היחיד שיכול לבקר את השלטון - בית המשפט. לא פלא הוא שהשלב הראשון של המהפכה המשטרית, התרכז במינוי שופטים ובכוחם לפסול חקיקה ופעולות של הממשלה. כאשר בית המשפט הוא 'שלנו', שוב לא יתקיים שלטון החוק בשלטון. תחתיו יבוא שלטון השלטון בחוק!", הוסיף.

"בית המשפט בכוחות עצמו, לא יוכל לאורך זמן למנוע את ההתדרדרות שלנו", ציין, "רק העם - זה העומד במרכז הדמוקרטיה הליברלית - יכול לעצור את ההתדרדרות".

נשיא בית המשפט העליון לשעבר דיבר גם על המשטרה ואמר: "המשטרה מפעילה את כוחה בצורה לא שוויונית ולא מרוסנת". לאחר מכן התייחס לסוגיית הגיוס הבוערת בימים אלו: "השלטון בישראל כיום אינו מקיים שיוויון זכויות חברתי ומדיני לכל אזרח. חוסר השיוויון בגיוס לצבא של החרדים שתורתם אינה אומנותם ואשר נדון כעת בכנסת, האפליה והאלימות כלפי החברה הערבית, אלו הן רק שתי דוגמאות לכך שזכויותנו כאזרחים מופרות יום יום".

לסיכום אמר: "כל חיי עבדתי בשירות הציבור. אינני אדם שנואם בכיכרות. אני מדבר אליכם הערב כי מפעל החיים של כולנו בסכנה – הדמוקרטיה הליברלית הולכת ונחלשת, הולכת ומתפוררת. כל אחד מאיתנו צריך לאחוז בידו את דגל המדינה. להניף אותו גבוה, ולבטא בכך את נאמנותו למדינה ולא לשליטיה – לשלטון החוק ולא לשלטון השליט".