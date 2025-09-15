שנתיים וחצי אחרי הזיכוי: הפקת הלקחים על משפט זדורוב
המשנה לפרקליט המדינה לעניינים פליליים, אפרת גרינבוים, נכנסה לתפקידה כבר לפני שבעה חודשים, אך רק כעת קיימה פגישה בעניינו של מי שהיה נאשם ברצח תאיר ראדה - וזוכה • צפו בדיווח מתוך "המהדורה המרכזית"
אבישי גרינצייגפרשן לענייני משפט
1 דקות קריאה
שנתיים וחצי אחרי: המשנה לפרקליט המדינה לעניינים פליליים אפרת גרינבוים קיימה היום (שני) ישיבה יחד עם מנהלי המחוזות של הפרקליטות, כדי לערוך הפקת לקחים על הזיכוי של משפט זדורוב. למה האירוע הזה מוזר ואפילו ביזארי? כיוון שהזיכוי היה לפני שנתיים וחצי. אז, בית המשפט המחוזי בנצרת זיכה את זדורוב מאשמת הרצח של תאיר ראדה. צפו בדיווח של בפרשן לענייני משפט אבישי גרינצייג
