תיק "הבילד" מתקרב להכרעה. פרשננו לענייני משפט אבישי גרינצייג, פרסם לפני כחודש על ההחלטה להגיש כתב אישום נגד יועצו הבכיר של ראש הממשלה בנימין נתניהו, יונתן אוריף, והערב (ראשון) הוא מפרסם את מחלוקת בתוך הפרקליטות על הסעיפים.

כזכור בעבר פורסם ב-i24NEWS כי לאחר שימוע שנערך לאוריך, הוחלט בפרקליטות להעמידו לדין.

מצד אחד, פרקליט המדינה טוען כי יש להגיש כתב אישום נגד אוריך גם על מעורבות בהדלפת המסמך לבילד הגרמני, וגם בהדלפת הידיעה המודיעינית הגולמית לעיתונאים ישראלים לאחר מכן. מלבד זאת יש להגיש נגדו כתב אישום על השמדת ראיה.

מצד שני, 2. בפרקליטות המלווה סבורים שאין די ראיות נגד אוריך על הדלפת המסמך לבילד, אלא רק לעיתונאים הישראלים לאחר מכן וכן על השמדת הראיה. ההחלטה הסופית - של היועמ"שית.

תגובת הפרקליטות: "איננו מתייחסים לדיונים פנימיים, ואין בכך לאשר או להכחיש דבר".