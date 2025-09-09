בעקבות איום על נתניהו: חודשיים מאסר על תנאי לדר רחוב

מומלצים -

חודשיים מאסר על תנאי נגזרו הבוקר (שלישי) על דר רחוב שאיים על ראש הממשלה בנימין נתניהו בפוסט בפייסבוק: "אשחרר בך כדור בראש".

בפוסט המלא דר הרחוב כתב כי הוא חווה אפליה קשה: "הודעה בהולה אל ראש הממשלה הסכיזופרן: תקשיב לי טוב: אתה הולך לשחרר את קצבאות מחייתי היום!! לשחרר את הפרנסה שלי, ולשחרר את זכויותיי כאזרח החווה אפליה קשה, או שאשחרר בך כדור בראש".

השופט איתי הרמלין נימק את החלטתו על גזר הדין וכתב כי "אין ספק שהעבירה בוצעה על רקע נסיבות חייו הקשות. אינני סבור שהנאשם שהוא חסר בית הנסמך על קצבאות מן המדינה יוכל לבצע בהצלחה שירות לתועלת הציבור או עבודות שירות או שהוא בעל יכולת כלכלית לשלם קנס ממשי".