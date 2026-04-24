בצמרת הפרקליטות מקיימים בימים אלו דיונים בשאלה האם לסגת מהאישום בגין סיוע לאויב במלחמה בתיקי הברחת סחורות לעזה - כך פרסם לראשונה היום (שישי) פרשננו לענייני משפט אבישי גרינצייג.

לאחר שפרקליט המדינה, עמית איסמן, כפה את עמדתו על צוות הפרקליטים והורה להחמיר את סעיפי העבירה המיוחסים לחשודים לסעיף חמור זה - כעת, מתקיימת "חשיבה מחדש" בנושא.

הדבר קורה לאור מספר גורמים. ראשית, בתי המשפט המחוזיים הביעו דעה שלילית בנוגע ליכולת להרשיע נאשמים בסעיף זה בנסיבות המדוברות, ועמדה דומה עלתה גם מהחלטת בית המשפט העליון.

בנוסף, הפרקליט הצבאי הראשי סירב לאמץ את הפרשנות הזו. בתיקים מקבילים המתנהלים בבתי הדין הצבאיים נגד חיילים המעורבים בהברחות דומות, לא יוחסה לנאשמים עבירה של סיוע לאויב במלחמה.