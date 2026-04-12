השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר תקף הבוקר (ראשון) את בית המשפט העליון לקראת הדיון בהדחתו שייערך ביום רביעי: "⁠אין לבית המשפט שום סמכות להדיח שר מכהן שלא הורשע. הדיון בעתירות פורם ומסכן את הסדר החברתי המוסכם, אין לקבל מצב בו כהונת שרים הופכת לשאלה משפטית, אך משום אי שביעות הרצון של העותרים או היועמ"שית מהשר".

בנוסף תקף את היועמ"שית בטענה כי "דרישתה לפטר שר בממשלת ישראל עלולה לקרוע את החבל ולהביא למשבר חוקתי - היועמ"שית מובילה את בית המשפט ואת מדינת ישראל כולה לנקודה רגישה".

עיקרי דבריו של בן גביר

השר דרש מבית המשפט "לכבד את זכויותיהם הפוליטיות של אזרחי ישראל, לכבד את תוצאות הבחירות, להימנע מפלישה לתחומן של הרשויות האחרות, למשוך ידיו מעיסוק בהרכב הממשלה, לשמור על המשפט הציבורי הישראלי בתחומי מה שניתן לכנות 'משפט'".

הוא הוסיף כי היועמ"שית גלי בהרב-מיארה, נמצאת בניגוד עניינים: "היא יודעת שכבר בתחילת הדרך ביקש השר מראש הממשלה לפטר אותה וגם שהיה שותף לוועדת שרים שהמליצה להביא לפיטוריה".

⁠הר הבית כמשל: "היועמ"שית טענה בפני בית המשפט בתחילת הדרך שהשר פעל ללא תיאום וקבע מדיניות לבד בהר הבית", המשיך בן גביר. "גם אם זה היה נכון זה לא עניינה, אבל כשנתגלה שהיא בכלל לא הייתה מודעת לשיחות השר עם ראש הממשלה ולתיאום ביניהם פשוט חזרה בה מהטענה ואפילו לא טרחה להתנצל".

עוד אמר כי ⁠⁠היועמ"שית הודיעה לו באופן מאפיוזי שאם לא יקדם את העוזרת האישית של ראש אח"מ (רינת סבן) היא תפעל לסכל כהונתו. כמו כן, הבהיר כי זכותו לגבות לוחמים לתקוף ולבקר שופטים וגם למתוח ביקורת על חקירות מח"ש שאין לו כל השפעה עליהן.

בן גביר תקף גם את ⁠השב"כ בראשות רונן בר דאז, וטען כי בר "ניהל מבצע איסוף חשאי נגד השר ולא נמצא דבר - זהו מצב עובדתי מדאיג מאוד ששב"כ אוסף חומר על שר מכהן. הוא הדגיש כי "עצם הדיון בעתירות מהווה פגיעה פוליטית בזכותם של אזרחי ישראל ושל השר לביטחון לאומי".

⁠טיעונים נוספים בתגובתו: "השר מינה מאות מינויים - רק על שלושה יש מחלוקת. סמכות השר למנות מינויים ואם יש טענה שיגישו לבית המשפט לעניינים מנהליים. ⁠מותר לשר כמו שעשו כל השרים לפניו לקבוע מדיניות בהפגנות במיוחד שבמסמך השר העקרונות הם שוויון באכיפה ומניעת חסימת צירים ראשיים ללא חלופות. לשר יש חופש ביטוי פוליטי אין בפני בית המשפט ראיה להתערבות אסורה של השר בעבודת המשטרה כן יש קביעת מדיניות וגיבוי לשוטרים זו זכותו".