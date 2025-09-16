יו"ר ועדת האיתור למועצת התאגיד: "מה מהות רשות השידור?"

מומלצים -

היחסים בין שר התקשורת שלמה קרעי ליו"ר ועדת האיתור של מועצת תאגיד השידור הציבורי, השופטת המחוזית בדימוס נחמה מוניץ, ממשיכים להיות סוערים. הערב (שלישי) נחשפו במהדורה המרכזית הקלטות בלעדיות, שהגיעו לידי כתב המשפט של i24NEWS, אבישי גרינצייג, ובהן נשמעת מוניץ כשהיא מודה שאינה מכירה כלל את עולם התקשורת.

בשיחה מתועדת היא נשמעת אומרת: "אני לא כל כך מבינה מה המהות של רשות השידור הזאת. צריך להיות אחד שהוא מדווח על כל עם ישראל. הוא צריך להיות מאוד מאוד מאוד מאוד מאוזן לכל הצדדים". בהמשך היא אף שואלת בתמימות: "הם מדווחים רק על דברים מסוימים או על הכל?" ומוסיפה תהיות על פעילות התאגיד: "יש להם גם סרטים ותוכניות לילדים? מה זה הפקות מקור? מה זה דוקו?"

ההקלטות מציפות את המתח עם קרעי, שטוען כי מוניץ נכנעה ללחצים מצד הייעוץ המשפטי במשרד התקשורת ובמשרד המשפטים. לטענתו, למרות שהחוק מעניק ליו"ר ועדת האיתור סמכות בלעדית למנות שני חברים נוספים לוועדה, בפועל היא פעלה לפי דרישת היועצים. בשימוע שנערך לה אצל נשיא העליון יצחק עמית, מוניץ הכחישה זאת מכל וכל – אולם בדברים שהוקלטו היא נשמעת מאשימה את היועצות המשפטיות: "זה לא אני קובעת. זה החברות שלך קובעות שם. ביום ראשון ב-10:00 יש לי איתן את הזבלנות שלהן… הן יתחילו לבלבל לי את המוח על הקריטריונים. זה קשה להסביר להם כי הם מטומטמים".

הסוגיה המרכזית נגעה לדרישת הסף של תואר אקדמי בתקשורת למועמדים לוועדה - תנאי שבגללו נפסל העיתונאי חנן עמיאור. מוניץ עצמה נשמעת בהקלטות מתוסכלת מהתהליך: "אני כועסת עליהן נורא! נורא! אני צריכה להוציא את זה באיזה מקום. בא לי להקיא!"

בייעוץ המשפטי של משרד התקשורת טוענים כי עבודתה של מוניץ הייתה עצמאית לחלוטין, אך ההקלטות מציירות תמונה אחרת - uמוניץ טוענת ההפך: "אמרתי לה את יודעת מה? תעשי מה שאת רוצה, תעבדי".