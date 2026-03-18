עתירה נוספת נגד המדינה בעקבות פרשת סלייס: "דורשים ועדת בדיקה ממשלתית"

על רקע התגלגלות פרשת הונאות הפיננסים הגדולה במדינה "סלייס", הגישה עמותת היחידה הכלכלית עתירה לבג"ץ בדרישה להורות על הקמת ועדת בדיקה ממשלתית חיצונית. לאחר שהוגשה, הורתה השופטת דפנה ברק-ארז לשר האוצר בצלאל סמוטריץ', לרשות שוק ההון וליועצת המשפטית לממשלה להגיש את תשובתם לעתירה עד 01 במאי.

תוכן העתירה מהווה היא כתב אישום מהדהד נגד רשות שוק ההון והעומד בראשה, עמית גל, על רצף של מחדלים שהביאו לאובדן מיליארדי שקלים מכספי הציבור בפרשות סלייס, וולת'סטון והביטוח הסיעודי.

העתירה חושפת דפוס פעולה מדאיג: רשות שוק ההון בוחרת להפנות חצים לכל הגורמים האפשריים – מהמשטרה ועד רשויות בחו"ל, תוך שהיא נמנעת מבדיקה פנימית של כשליה. "אף גוף רשמי לא נטל אחריות על שרשרת הכשלים שאפשרה את ביצוע ההונאה", נכתב בעתירה. לא ניתן להפקיד את חקירת המחדל בידי המנהל המורשה שמינתה הרשות עצמה, שכן קיים ניגוד עניינים מובנה: בודק שמונה על ידי הרשות לעולם לא יחקור את רשלנותה של הרשות שמינתה אותו. "זהו הנחקר שממנה את חוקרו", טוענים ב"יחידה הכלכלית".

באשר לסלייס, טוענת העתירה כי הפרשה והמחדלים החלו שנים קודם לכן במסדרונות הרשות, עם אימוץ תקנות IRA מחוררות והרחבתן ב-2016 תחת הצהרה כוזבת כי מדובר בסיכון "נמוך". העתירה חושפת כי תלונות מפורטות על התנהלות סלייסוסוכני הביטוח הוגשו לרשות כבר בתחילת 2022, אך הרשות גררה רגליים.

לפי תוכן העתירה, המחדל הגיע לשיאו בנובמבר 2023, כאשר בעיצומה של חקירה ופשיטות על משרדי החברה, בחרה הרשות (שוק ההון) לחדש לסלייס את הרישיון. עבור החוסכים, זו הייתה החותמת הרשמית שהכסף בטוח. הרשות פטרה זאת מאוחר יותר כ"מהלך טכני", אך עבור הציבור מדובר בכישלון רגולטורי שהעניק ליזמים חלון זמן קריטי לגיוס מאות מיליוני שקלים נוספים רגע לפני הקריסה.

עוד מתייחסת העתירה גם לקריסת קרן וולת'סטון וסוכנות "נטו", שם נעלמו כ-1.6 מיליארד שקל. גם כאן, לפי העתירה, הרשות נרדמה בשמירה בשלב הפיקוח על ניגודי העניינים של סוכני הביטוח, ששיווקו השקעות אלטרנטיביות מסוכנות ללא תשקיף. עד שלבסוף בור החובות כבר היה עמוק מדי.

יובל יועז, היועץ המשפטי של עמותת "היחידה הכלכלית" מסר: "מיליארדי שקלים נעלמו, מאה אלף חוסכים נותרו ללא הגנה, והרגולטור שאמור לשמור עליהם עסוק בעיקר בהדיפת אשמה ובריחה מאחריות. לא ניתן להסתפק ב'הפקת לקחים' פנימית של הגוף שפעל תחת קונספציה שקרסה. הציבור זכאי לוועדת בדיקה חיצונית, בראשות שופט, שתהפוך כל אבן ברשות שוק ההון ותביא להשבת האמון שאבד."