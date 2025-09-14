הממשלה לבג"ץ: מסכימים לדון בפיטורי היועמ"שית על פי המתווה שהציע ביהמ"ש

מומלצים -

הממשלה השיבה הלילה (ראשון) לבג"ץ והודיעה כי היא מוכנה לדון בפיטורי היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, לפי המתווה שהציע בית המשפט העליון. בתשובה נכתב כי "לנוכח העובדה שהיועמ"שית לא מקיימת יחסי עבודה כלל, וכל יום שעובר במצב זה גורם נזק כבד למדינה, אנו מוכנים משיקולים מעשיים 'ותחת מחאה', לקיים דיון בהצעתכם".

כזכור, בתחילת החודש הוציאו שופטי בית המשפט העליון צו על תנאי נגד פיטורי היועצת המשפטית לממשלה, והמליצו לממשלה לחזור להליך המוסדר בעזרת ועדה. בהחלטתם כתבו השופטי כי "במצב הדברים שנוצר, ומתוך תקווה לייתר את הדיון בהתנגדות לצו על תנאי, ראינו נכון לתת משנה תוקף להמלצתנו של המשנה לנשיא, השופט סולברג, לממשלת ישראל לחזור למתווה סיום כהונתו של היועץ המשפטי לממשלה, אשר הומלץ על ידי ועדת שמגר".