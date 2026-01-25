"ללא זכות ערר": השופט מזרחי מורה להעביר את חומרי הגלם מהריאיון של פלדשטיין לידי המשטרה

השופט מזרחי הורה היום (ראשון) להעביר את חומרי הגלם מהראיון של אלי פלדשטיין אצל עמרי אסנהיים בכאן 11 לידי המשטרה.

השופט ציין כי אין זכות ערר על ההחלטה והוסיף: "אם החלטתי תוביל לאפקט מצנן של מסירת גרסאות בלתי מדויקות בידי חשודים או נאשמים, שאינן מתיישבות עם חומרים אחרים - תבוא על כך ברכה".

אסנהיים הגיש בקשה לעיכוב ביצוע, וטוען שעומדת לו זכות ערר על ההחלטה.

כזכור, לפני כחודש עורך דינו של הנגד ארי רוזנפלד פנה היום לפרקליטות המדינה, בבקשה לקבל אליו את כל חומרי החקירה בעניינם של אלי פלדשטיין ועמרי אסנהיים, זאת לאחר חשיפת i24NEWS בנושא.

בפנייה נכתב כי ההתכתבויות בין השניים לבין עורך אתר ynet לא נכללו בחומרי החקירה שהועברו לידיהם של עורכי דינו של רוזנפלד. כמו כן נכתב שהאופן שבו פלדשטיין ביקש מאסנהיים להציג אותו בפני עורך ynet תואמת להתנהלותו של פלדשטיין עם רוזנפלד, וכך למעשה הונה אותו לחשוב שכל הפעולות של פלדשטיין נעשות במסגרת משרד ראש הממשלה.

פרשננו לענייני משפט אבישי גרינצייג חשף את ההתכתבויות של העיתונאי עמרי אסנהיים עם אלי פלדשטיין. השניים ניסו לקדם את פרסום הידיעה באתר ynet, לאחר שפורסמה בעיתון ה"בילד" הגרמני כדי לעקוף את הצנזורה, כאשר אסנהיים שימש כמתווך בין פלדשטיין לאתר ynet. בתום התכתבות חוזרת בין אסנהיים ועורך אתר ynet, העיתונאי העלה את השניים לשיחת ועידה, כאשר הוא מסתיר את היותו של פלדשטיין דוברו הצבאי של ראש הממשלה.