קטאר-גייט: הוסרו ההגבלות על אוריך - יוכל להיפגש עם רה"מ

פרשת קטאר-גייט: בית המשפט פסק היום (חמישי) כי לא קיבל את בקשת המשטרה להארכת התנאים המגבילים על יונתן אוריך - ובכך יוכל האחרון לשוב ולפגוש את ראש הממשלה בנימין נתניהו. המשטרה תוכל לערער עד ליום שני כאשר הכוונה לעת עתה לחקור את אוריך ביום ראשון. ההחלטה הגיעה לאחר דיון שהתקיים מוקדם יותר היום בבית המשפט שהלום בפתח תקווה.

בין היתר, כתב השופט מנחם מזרחי: "ייתכן לראות את החשוד כעובד ציבור, אך הדבר מותנה באיסוף ריאיון המלמדות שכך הם פני הדברים. אין זה השלב בחקירתי-משפטי להבעת עמדה, אולם לטעמי מחויב בית המשפט למסור התייחסות לשאלות מפורטות אלה, במיוחד כאשר עדיין תלויות ועומדות זכויות חוקתיות של החשוד לחירות וחופש עיסוק".

כאמור, התנאים שביקשו במשטרה בין היתר הם אי יצירת קשר עם יתר המעורבים, כולל ראש הממשלה בנימין נתניהו. עו"ד חדד המייצג את השניים שאל האם בכוונת המשטרה לגבות גרסה נוספת מראש הממשלה.

הטוען המשטרתי לא שלל זאת: "אין לי תשובה כרגע - יכול להיות שבהמשך נצטרך, אנחנו לא יודעים כרגע. הוא יעץ לראש הממשלה. פלדשטיין ואוריך גייסו את הלשכה כדי להפיץ מסרים של קטאר בתקשורת הישראלית תוך כדי שהם משתמשים בלשכה ובשם הלשכה כדי להפיץ מסרים בשם קטאר. אנחנו סבורים שכרגע אוריך לא צריך ליצור קשר עם ראש הממשלה".