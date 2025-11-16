שופטי בג"ץ בעתירת הפצ"רית: מינוי השופט קולה יבוטל, השר לוין יוכל למנות מועמד אחר

שופטי בג"ץ הכריעו הבוקר (ראשון) כי השופט בדימוס אשר קולה לא יוכל לשמש כמפקח על חקירת הפצ"רית - אבל שר המשפטים יריב לוין לוין יוכל לבחור מועמד אחר.

חוות הדעת העיקרית נכתבה על-ידי השופטת יעל וילנר, שקבעה כי בנסיבות החריגות והקיצוניות של הפרשה דנן, החלטת שר המשפטים - להטיל את תפקיד היועמ"שית לפקח על חקירת הפרשה, על גורם מחוץ לייעוץ המשפטי לממשלה או פרקליטות המדינה - ניתנה בסמכות. עם זאת, נקבע כי לא ניתן להטיל את התפקיד האמור על נציב תלונות הציבור על שופטים, לנוכח הוראות החוק המסדירות את תפקידו.

לתוצאת פסק הדין הצטרפו השופטים אלכס שטיין ו-גילה כנפי-שטייניץ, ונקבע פה-אחד כי החלטת השר מושא העתירה מבוטלת; וכי ככל שהשר יקבל החלטה חדשה מכוח סמכותו הנדונה, על ההחלטה לעמוד באמות המידה והמגבלות המפורטות בפסק הדין.

בחוות דעתה, עמדה השופטת גילה כנפי שטייניץ על המתח בין הערך של עצמאות רשויות האכיפה, ערך יסודי בהגנה על שלטון החוק והמשטר הדמוקרטי, לבין החשיבות שבניהול חקירה עצמאית ואמינה שתנוהל על-ידי גורם שאינו נגוע בחשש לניגוד עניינים, באופן שישמור על אמון הציבור בטוהר ההליך.

השופטת העבירה ביקורת על הפרקליטות: "משלא נערכה בחינה יסודית של ניגודי העניינים באופן המאפשר ליווי החקירה על ידי מי מבכירי הפרקליטות, ולנוכח החשיבות בקיומה של חקירה עצמאית שתזכה לאמון הציבור – יש לאפשר לשר להפעיל את סמכותו בהתאם לסעיף 23א(ד) לחוק, ולהטיל על עובד מדינה אחר את תפקיד ליווי החקירה עד שהמניעות תוסר".

העותרים, ח״כ אביחי בוארון וארגון לביא, מסרו: "החלטת בית המשפט לעתירה שהגשתי עם ארגון לביא היא ניצחון גדול לכל מי שהאמת והצדק חשובים לו. בית המשפט קיבל את עמדתנו לפיה שר המשפטים הוא הסמכות היחידה למנות את הגורם שינהל את החקירה בעניין הפצ"רית.

אין לנו ספק שהשר ימנה שגורם ראוי ביותר שירד לחקר האמת וימצה את הדין עם כלל המעורבים.

זו לא הפעם הראשונה ולא השניה שבג״צ קובע כי עמדת היועצת המשפטית לממשלה שגויה, מה שמלמד שמלבד היותה גורם פוליטי, היא פשוט רשלנית וחובבנית. אנו דורשים מהפרקליטות לכבד את פסק הדין ולהסיר את ידיה מיידית מחקירת הפצ״רית - רק כך תתברר האמת".

שעות לפני ההכרעה - על רקע הבהרת בג"ץ בשבוע שעבר כי נציב תלונות הציבור על שופטים אשר קולה מנוע מלפקח על החקירה עקב האיסור, לפי החוק, למלא תפקיד אחר מזה הנוכחי - שר המשפטים יריב לוין התייחס לנושא ותקף: "הניסיונות הנואשים למנוע את מינויו של קולה מעלים שאלה: למה יש מי שמתנגדים לו כל כך?".

לוין טען כי "איש לא חולק על יושרתו ועל מקצועיותו" של קולה, וענה על שאלתו כאמור: "התשובה פשוטה: יש מי שחוששים מתוצאות החקירה, ויודעים שכבוד השופט קולה לא יוותר על חשיפת האמת".

עוד טען לוין כי "אין שום תירוץ שיכול להצדיק פסילה של כבוד השופט קולה. אין שום הסבר מדוע כבוד השופט ריבלין יכול היה לעמוד במשך שנתיים בראש ועדת בדיקה, וזאת במקביל לכהונתו כנציב תלונות הציבור על שופטים, ואילו כבוד השופט קולה לא יכול ללוות את החקירה הנוכחית".

"כל פסיקה שתמנע את המינוי של כבוד השופט קולה, בתירוץ כזה או אחר, בפרט לאחר שמונחת הצעה לבחור אדם נוסף שילווה את החקירה לצידו - פירושה שבית המשפט איפשר את טיוח החקירה". "זו תהיה ראיה חותכת לכך שההתנהלות המשונה של החקירה, כמו גם המאמץ העליון שעושה עורכת הדין בהרב מיארה להתערב בה, נועדו למנוע את ההגעה לחקר האמת ולהסתיר את שותפיה של הפצ"רית לשעבר", הוסיף.