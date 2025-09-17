המשטרה מבקשת להאריך את הרחקתו של אוריך: "חזרתו ללשכת ראש הממשלה - פרצה הקוראת לגנב"

מומלצים -

בית המשפט המוזי בלוד יכריע היום (רביעי) בהארכת הרחקתו של יונתן אוריך מראש הממשלה בנימין נתניהו. נציג המשטרה טען בדיון: "כיצד אפשר לומר שאין חשש שמחר יגיע לאוריך בלשכת ראש הממשלה מסמך סודי כזה או אחר והוא יחליט לפרסם אותו כי לקדם מטרה כזו או אחרת? איך אפשר לדעת שמחר בלשכת ראש הממשלה תבוא אליו מדינה אחרת והוא לא יעשה עבורה חלטורה? קיים חשש שגם הפעם הוא לא יספר לראש הממשלה את כל האמת - מדובר בפרצה הקוראת לגנב. לשכת ראש הממשלה זה המקום הרגיש ביותר במדינה".

עוד הוסיפו מטען המשטרה כי אוריך כבר הוכיח שעבור בצע כסף הוא מוכן לתת שירותים מקצועיים למדינה כמו קטאר, מדינה שראש הממשלה, רק לפני שבוע, הורה על תקיפתה ואחר כך הוציא הודעה לפיה מדובר במדינה שמממנת את חמאס. מנגד, עו"ד הדין עמית חדד שמייצג את החשוד השיב כי מדובר ב"דברי בלע". "אוריך עבד עבור פרספשן כדי לקדם את ענייני קטאר - אך לא בישראל", הדגיש.

בשבוע שעבר, המשטרה ביקשה להאריך את הרחקתו של יועץ ראש הממשלה לשעבר, תוך שהוסיפה לחשדות נגדו בפרשת "קטאר-גייט" חשד של "לבישת מדים ללא הרשאה". החשד שהתווסף מתייחס לימיה הראשונים של מלחמת "חרבות ברזל", בהם נצפה אוריך בבסיס הקריה בתל אביב לבוש מדי צה"ל, אף שלא זומן למילואים.

בתגובה, היועץ לשעבר העלה פוסט ציני ברשת X בו מנה דוגמאות לדברים "לא לגיטמיים" באופן קיצוני שביצע לכאורה. "טוב צריך לפתוח את זה: מעת לעת אני נרדם ומפספס תפילת ערבית", כתב והמשיך ב"דוגמאות" מעין אלו, כגון: "פעם אחת הכלבה שלי עשתה קקי בשדרות בן גוריון ולא הייתה לי שקית".

עורכי הדין עמית חדד ונועה מילשטיין מסרו בשם יונתן אוריך: "הניסיון למנוע מיונתן אוריך לחזור לעבודתו אצל ראש הממשלה לא יצלח. קשה להאמין שהמשטרה הרחיקה עד לחוק השיפוט הצבאי והעלתה מהאוב כתבת רכילות ישנה מלפני שנתיים. ביום רביעי נגיע לבית המשפט ונראה עד כמה הדברים מופרכים".

עוד קודם לכן, בית המשפט המחוזי בלוד הפך את החלטת בית משפט השלום בראשון לציון וקבע כי אוריך ימשיך להיות מורחק מלשכת נתניהו. זאת, לאחר הגשת ערער לגבי התנאים לשחרורו. השופט עמית מיכלס נימק את החלטתו בבהתייחס לטענת האפליה לה טען אוריך שקיימת לכאורה בינו לבין מעורבים אחרים בפרשה. לדברי השופט, הרי שאין להשוות מכיוון ו"עניינו של כל חשוד נבחן באופן אינדיבידואלי".