נתניהו במשפטו: "בלתי אפשרי להעיד שלוש פעמים בשבוע"

החקירה הנגדית של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיקי האלפים נמשכת היום (רביעי) בבית המשפט המחוזי בתל אביב. "עשיתי מאמצים גדולים מאוד להעיד שלוש פעמים בשבוע, זה בלתי אפשרי", אמר במהלך העדות.

אתמול הדיון קוצר בפעם השנייה ברציפות, והסתיים בשעה רבע לשתיים בצהריים. במהלך עדותו, הוא התייחס למספר נושאים בהם קשריו עם ישראל היום ועם המיליארדרים שלדון אדלסון וארנון מילצ'ן. עוד הזכיר את הסיקור של בני משפחתו בתקשורת.