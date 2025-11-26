הפרקליטות מתנגדת למינוי בן חמו למלווה חקירת הפצ"רית

שר המשפטים יריב לוין הגיב הבוקר (רביעי) בנושא העתירות נגד מינוי השופט בדימוס יוסף בן חמו למלווה חקירת הפצ"רית יפעת תומר-ירושלמי. השר תקף את הפרקליטות, כשטען: "כל שעה שחולפת מגבירה את החשש לשיבוש החקירה בידי המעורבים, לנזק ראייתי בלתי הפיך וסכנה לעצם היכולת לרדת לחקר האמת". התגובה מגיעה ברקע התנגדות הפרקליטות למינוי בן חמו.

"בית המשפט לא יוכל לומר שוב שבכירי מערכת המשפט הוליכו אותו שולל. ההיסטוריה תשפוט מי פעל לחקר האמת ולמען שלטון החוק, ומי עשה כל שלאל ידו כדי להסתיר, לכסות, לדחות, לשבש ולסכל", הוסיף.

בתגובה מפורט עוד כי "טענות העותרות דינן להידחות, שכן השופט בן חמו הינו עובד מדינה בכיר, משפטן מובהק, שתחום עיסוקו בעבר היה כרוך בהפעלת שיקול דעת בתחום התביעה והחקירה הפלילית, ללא זיקה פוליטית, ומינויו בוצע בהתאם לאמות המידה שנקבעו בפסק הדין. נוכח חומרת האירועים, מצופה היה מכל הצדדים לפעול לקידום מינויו של השופט בן חמו".

בפרקליטות פירטו את התנגדותם למינוי: "נראה שדי בפגמים שנפלו בתהליך קבלת ההחלטה ובהליך ההיוועצות בו מחויב השר, כמו גם בעצם הטלת המינוי על מי שאינו מכהן כעובד מדינה בכיר קבוע, תוך ניסיון לעקוף את המגבלה המפורשת שנקבעה בפסק הדין והמגבלה הקבועה בסעיף 23 לחוק שירות המדינה מינויים - בדרך של קליטה לעבודה בשירות המדינה של מי שכלל אינו עובד מדינה - כדי להביא לביטול ההחלטה על מינויו של המשיב. זאת, מבלי שהיה צורך לעסוק בטענות שהועלו נגד הבחירה דווקא בו".

נזכיר כי ביום ראשון האחרון, פנה לוין לבג"ץ בבקשה לבטל את הצו שמונע את תחילת העבודה של השופט בן חמו כמלווה חקירת הפצ"רית. בבקשתו כתב לוין כי "עיכוב המינוי איננו משמר את המצב הקיים, אלא מוביל לפגיעה חמורה בחקירת פרשה חסרת תקדים שבר - שבמסגרתה נחשדים בכירים בפרקליטות הצבאית, ובכללם העומדת בראשה, בביצוע מעשים חמורים, ביניהם הדלפת חומרי חקירה ושיבוש הליכי משפט".