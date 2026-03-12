הפרקליט הצבאי הראשי הורה לבטל את האישומים בפרשת "שדה תימן"

הפרקליט הצבאי הראשי, אלוף איתי אופיר, הודיע היום (חמישי) כי הורה על ביטול האישומים בפרשת שדה תימן, "נוכח ההתפתחויות המשמעותיות שחלו מאז הגשת כתב האישום".

לפי הפצ"ר, ההחלטה התקבלה "בתום בחינה של כלל השיקולים, הראיות והנסיבות הרלוונטיות. עוד צוין כי חלק מהשיקולים הינם "המורכבות ביחס לתשתית הראייתית הקיימת, שחרורו של העציר הביטחוני לרצועה, קושי ביחס להעברת חומרי חקירה רלוונטיים מהתיק אשר מתנהל במשטרה, באופן שפוגע בזכות הנאשמים להליך הוגן".

עוד צוין כי בין היתר גם התנהלות גורמים בכירים בפרקליטות ובמערכת אכיפת החוק בצה"ל בפרשה זו, היו כחלק מבחינת השיקולים. "הצטברותן של כלל נסיבות חריגות אלה, והשפעתן על הזכות הבסיסית והיסודית להליך הוגן, מחייבות בראיית הפרקליט הצבאי את ביטולו של כתב האישום", נמסר מצה"ל.

הפרקליט הצבאי אלוף אופיר, אמר לקצינים בפרקליטות הצבאית: "זהו אחד מהרגעים בהם אין באמת החלטה טובה. שנתי נדדה לא פעם במחשבות על התיק הזה ועל היבטיו השונים. בסופו של דבר, אני שלם עם ההחלטה לבטל את כתב האישום וחושב שהיא הנכונה בנסיבות העניין".

הרמטכ"ל, שעודכן בפרטי ההחלטה, אמר כי הוא מעריך ומגבה את הפרקליט הצבאי הראשי, והנחה "להפיק לקחים ולנקוט בכל הצעדים המתבקשים למניעת מקרים דומים בהמשך". עוד נמסר מצה"ל כי זמיר "הדגיש כי עצמאותה המקצועית של הפרקליטות הצבאית היא עקרון יסוד בצה"ל והוא מחזק את ידיהם של המשרתים" ביחידה.

שר הביטחון כ"ץ ברך על החלטת הפרקליט הצבאי הראשי ואמר כי "המשפט הזה נולד על ידי הפצ"רית הקודמת בחטא, תוך שימוש בעלילת דם נגד חיילי צה"ל ובשיטות חקירה עברייניות".