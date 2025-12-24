"אני להיום סיימתי, יש גבול": עימות חריג בעדות נתניהו

עימות חריג פרץ היום (רביעי) בעדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בבית המשפט, לאחר שסנגורו עמית חדד הרים את קולו וקרא: "אני לא מקבל את האמירות האלו, יש גם גבול אצלנו. אני להיום מבחינתי סיימתי" - בעקבות כך, הדיון הופסק לדקות ארוכות.

דבריו של עורך הדין חדד מגיעים לאחר שראש הרכב השופטים רבקה פרידמן-פלדמן ביקשה מהתובעת, יהודית תירוש, להפנות אותה לחומר החקירות של ניר חפץ, בשל בקשה לשאול שאלה עליהם. בא כוחו של נתניהו השיב: "מה זה רלוונטי?", והשופטת פרידמן-פלדמן השיבה לו: "אני מבקשת לעיין במסמך ואתה שואל אותי מה זה רלוונטי?". אחרי הפסקה ארוכה, עו"ד חדד פתח בהתנצלות: "מגיעה התנצלות אישית לגברתי". בצד השני, השופטת הבהירה לחדד: "בפעם הבאה של הפרעה דומה - יוטל עליך קנס".

עם חידוש הדיון בבית המשפט אמרה ראש הרכב השופטים כי "לבאי כוח הצדדים אין זכות להתנגד לשאלות בית המשפט". חדד השיב: "אתם תי המשפט ואני מתנצל, ומגיעה התנצלות אישית לגברתי".