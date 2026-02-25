הסנגוריה הציבורית נגד המשטרה: "הם מטעים - אנחנו מתקנים"

הסנגוריה הציבורית יצאה היום (רביעי) נגד סרטון בטיקטוק שפורסם על ידי המשטרה על סמכות שוטר לדרוש מאזרח להזדהות, שעל פי הסנגוריה הסרטון רצוף טעויות ואי-דיוקים.

בתשובה לסרטון של המשטרה, הסנגוריה הציבורית בחרה לפרסם ב-X סרטון משלה בו הולבשו הערות על האמירות מהסרטון המקורי של המשטרה.

בסרטון נטען על ידי הסנגוריה הציבורית כי, בניגוד לעמדת המשטרה, בקשה לתעודה מזהה על ידי שוטר אינה נעשית לרוב כחלק מבדיקה שגרתית, וכי החוק אינו מסמיך את המשטרה לדרוש מסמך מזהה באופן שגרתי וללא צורך ספציפי, אלא רק כשמתעורר חשד סביר לביצוע עבירה. כמו כן נאמר בסרטון שבפסיקה של בית המשפט העליון נקבע כי עיכוב של אדם כדי להציג תעודה מזהה מלווה בתיוגו כחשוד בביצוע מעשה עבירה, בעוד שבסרטון של המשטרה נטען ההיפך.

https://x.com/i/web/status/2026667307309637851 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

את הסרטון בחרו בסנגוריה הציבורית לסיים בעקיצה למשטרה. בסרטון המקורי אמרה המשטרה כי "כשיש יותר שיתוף פעולה זה ייגמר מהר ובלי הרבה דרמות", ולמול זה הגיבו בסנגוריה: "ככל שהשמטרה תפעל לפי הסמכויות שיש לה בחוק ולא מעבר לזה, יהיו פחות דרמות...".