הפועל ת"א נגד המשטרה: בג"ץ ידון באיסור על חולצות המחאה

בג"ץ ידון היום (חמישי) בעתירה שהגישו אוהדי הפועל תל אביב נגד המשטרה, בדרישה כי לא ימנעו מהם להיכנס לאצטדיונים בשל לבישת חולצות מחאה הכוללות ביקורת על הארגון. העתירה הוגשה על ידי אותם אוהדים, שבעבר נמנעה מהם כניסה בשל כך.

העותרים דרשו כי הדיון יתקיים בדחיפות בשל משחק שצפוי להתקיים ביום שבת הקרוב באיצטדיון בלומפילד. נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית נעתר לבקשה.

בעתירה שהוגשה נטען כי מדובר בפעולה שנעשתה ללא סמכות ותוך פגיעה בזכויות יסוד, ככלי להשתקת ביטוי ביקורתי ולסינון מסרים שאינם נוחים למשטרה. "ביטוי מחאתי או ביקורתי, לרבות כזה המופיע על חולצות הנושאות מסר פוליטי או ביקורת, מצוי בליבת ההגנה של חופש הביטוי", נאמר.

דרישת האוהדים מגיעה ברקע סערה שאירעה ביום שני האחרון, לאחר שהניפו אוהדי בית"ר ירושלים את דגל תנועת "כך, שהוצאה מחוץ לחוק והוכרזה כארגון טרור בישראל, במהלך משחק מול בני סכנין באצטדיון טדי בבירה. כזכור, המשטרה טענה כי האיסור על חולצות המחאה נובעת בשל טענה ל"הדפיס בוטה", וכי "בסמכותה למנוע כניסה במידה ועולה חשש ממשי להפרת הסדר בכדי למנוע פגיעה בנפש וברכוש".