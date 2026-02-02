אחרי הדיון בבג"ץ: צו על תנאי נגד הממשלה על סגירת גלי צה"ל

בג"ץ הוציא הבוקר (שני) צו על תנאי נגד הממשלה על החלטתה לסגור את תחנת גלי צה"ל. במסגרת הצו, על הממשלה להסביר מדוע לא ביטלה את ההחלטה מחודש דצמבר.

בג"ץ ביקש שתשובת הממשלה תתמקד בטענות העותרים נגד סגירת התחנה על תקינות תהליך קבלת ההחלטה ואופן הפעלת שיקול הדעת במסגרתו. על פי הצו, על הממשלה להגיש את תגובתה עד ה-15 במרץ.

ועד עובדי גלי צה"ל מסר: "גלי צה"ל הוא מוסד תקשורתי ותרבותי חשוב בישראל. הצו שניתן היום הוא צעד בדרך להבטחת פעילותו. נמשיך לפעול ככלי תקשורת ממלכתי, צבאי וציבורי למען הציבור במדינת ישראל".

בטרם הדיון בבג"ץ בשבוע שעבר בעניין העתירה נגד סגירת גלצ, הממשלה פרסמה את תגובתה המקדמית בה ביקשה לבטל את העתירה. במסמך הרשמי שנשלח לבג"ץ נכתב כי ההחלטה על סגירת גלצ "נתקבלה בסמכות חוקית מלאה, במסגרת מרות הממשלה הנבחרת על צה"ל, על בסיס תשתית משפטית מוצקה ובליווי הייעוץ המשפטי למערכת הביטחון, לאחר הליך מנהלי תקין".

כמו כן נטען במסמך כי סגירת התחנה נשקלה בעבר פעמים רבות על ידי ממשלות, שרי ביטחון ורמטכ"לים, ואף נתמכה על ידי היועמ"שים לשעבר לממשלה ולמשרד הביטחון.