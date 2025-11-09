לאחר שהפגינו בי-ם: עשרות חרדים קיצוניים הורשעו בהפרת סדר

פרסום ראשון: על רקע ריבוי ההפגנות בישראל בשנים האחרונות והטענות בדבר היעדר אכיפה כלפי מוחים משני צידי המפה הפוליטית, בית משפט השלום בירושלים הרשיע באחרונה עשרות מפגינים חרדים קיצוניים. המוחים הואשמו בהפרות סדר במסגרת מאבקם בעבודות התשתית של הרכבת הקלה בירושלים בשנים 2022-2024.

מבין 70 הנאשמים, 36 הגיעו להסדר טיעון עם הפרקליטות, במסגרתו הודו בעבירות של התקהלות אסורה והפרעה לשוטר. בית המשפט הטיל על כל אחד מהם קנס כספי בסך 500 שקלים, ואילו סעיף האישום בגין הסגת גבול בוטל.

בפרקליטות הסבירו כי בין השיקולים שהובילו להסדר הכולל עמדה הירידה המשמעותית בהיקף המחאות נגד עבודות הרכבת הקלה ברחוב בר-אילן בתקופה האחרונה.

עבודות הבנייה בתוואי הרכבת הקלה ברחוב בר-אילן נמצאות כעת בשלבי סיום, אולם הנזקים שנגרמו במהלך המחאות הוערכו בלמעלה מ-100 מיליון שקלים – כתוצאה משריפת ציוד, גניבה, פגיעה בכלי צמ”ה של קבלנים והיזק מתמשך לתשתיות. למרות זאת, משטרת ירושלים הצליחה עד כה לעצור רק חלק קטן מהמעורבים באירועי הוונדליזם, ורוב כתבי האישום הוגשו נגד מפירי סדר בלבד.

מפרקליטות מחוז ירושלים נמסר: "הרשעתם מדגישה את חשיבות אכיפת החוק במרחב הציבורי ומעבירה מסר ברור כי חדירה לאתרי עבודה, ישיבה בשטחם ופגיעה בסדר הציבורי אינן לגיטימיות ואינן מקובלות. ההסדר נוגע לנאשמים שביצעו את העבירות באופן חד־פעמי, במסגרת מחאה לא אלימה, ללא עבר פלילי וללא תיקים מתנהלים נוספים. הצדדים הגיעו להסדר לאחר שקלול מכלול הנסיבות, לרבות הירידה בממדי התופעה בתקופה האחרונה ונכונות הנאשמים לקבל אחריות למעשיהם".

ביחס ליתר הנאשמים - אלה שביצעו עבירות דומות בעבר או מחזיקים ברקע פלילי - ההליך המשפטי בעניינם נמשך.