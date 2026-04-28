בית המשפט העליון יכריע בקרוב האם להקל בעונשו של ראובן ולר, שרצח את שכנו, קצין הביטחון של מחוז ירושלים במשמר בתי המשפט עמוס סער ז"ל, בעקבות דיון טעון שנערך אתמול (שני). החלטת השופטים תקבע האם תעמוד בעינה קביעת בית המשפט המחוזי על אחריותו הפלילית של הרוצח, או שמא מצבו הנפשי יוביל להפחתה נוספת בעונש המאסר בן 16 השנים שנגזר עליו, החלטה בעלת משמעות תקדימית ליחס המערכת המשפטית בין מחלת נפש לענישה על פשעים חמורים.

במהלך הדיון פנתה אלמנת המנוח, אורלי סער, להרכב השופטים בבקשה לדחות על הסף את הערעור שהגישו עורכי דינו של ולר. סער תיארה את התרסקות התא המשפחתי מאז הרצח לפני כשש שנים וחצי, ואת המאבק הכלכלי שאילץ אותה למכור את בית המשפחה. לדבריה, החשש הגדול ביותר של היתומים הוא שהרוצח לא ייתן את הדין המלא על מעשיו, מה שיפגע אנושות בתחושת הצדק ובאמון הציבור במערכת האכיפה.

"מאז יום הרצח חיינו כפי שהכרנו חדלו מלהתקיים", אמרה סער. "תחושת האובדן קשה ומורכבת. חרב עולמנו. שבר גדול ונורא. תהום שנפערה. אנחנו מתמודדים עם קשיים יומיומיים והטראומה נוכחת בחיינו ולא תעזוב אותנו. לא נחזור למה שהיינו פעם ולא נהיה מה שהיינו יכולים להיות לו עמוס היה בחיים. נאלצתי למכור את הבית שלנו ועברנו לגור במקום קטן ומצומצם, לא יכולנו להישאר שם".

"חשוב לי, לילדים ולאחים של עמוס שנמצאים כאן, שמי שרצח את עמוס יוכר כרוצח ויקבל עונש חמור. מדובר ברוצח נתעב ומסוכן. בחברה מתוקנת אנשים כמותו צריכים להיענש בחומרה", הוסיפה סער. "אנחנו רוצים שהצדק לא רק ייעשה אלא גם ייראה. אני לא אוכל לחזור לילדים שלי ולהגיד להם שהרוצח זוכה או שהעונש הוקל. החוסר הוא גדול כל כך ולמרות שעברו שש שנים וחצי הפצע עדיין מדמם. אנחנו שנים בתוך תהליך קשה ומורכב".

הרצח התרחש בשנת 2019, כאשר ראובן ולר דקר למוות את שכנו עמוס סער בפתח ביתו. למרות שוולר אובחן כמתמודד עם קשיים נפשיים, בית המשפט המחוזי קבע בשעתו כי הוא מבין את חומרת מעשיו ולכן אינו פטור מאחריות פלילית. על ולר נגזר עונש מופחת בהשוואה לרצח בנסיבות מחמירות בשל מצבו הרפואי, אך כעת דורשת ההגנה הקלה נוספת וביצוע בחינה פסיכיאטרית מחודשת של חוות הדעת המקצועיות.

בשלב המקדמי של הערעור, ניסו סנגוריו של ולר לפסול חלק משופטי העליון מלדון בתיק. הטענה המרכזית הייתה להיכרות מוקדמת עם סער ז"ל, שמתוקף תפקידו כקצין הביטחון של המחוז עבד בצמוד למערכת בתי המשפט, בכללם בית המשפט העליון. בקשה זו נדחתה רשמית, והדיון המשיך כסדרו. כעת, השופטים נדרשים להכריע בין עמדת המשפחה והתביעה, לבין דרישת ההגנה להכרה במצבו הנפשי כגורם מקל משמעותי יותר.