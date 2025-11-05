היועמ"שית לא הגיעה לדיון על שדה תימן: "ישבש את החקירה"

היועמ"שית גלי בהרב-מיארה לא הגיעה הבוקר (רביעי) לדיון בוועדות החוקה והחוץ והביטחון של הכנסת בחקירת ההדלפה בפרשת "שדה תימן". בהרב מיארה, הודיעה כי הייעוץ המשפטי של הממשלה לא ינכח בדיון, בטענה כי הוא "עלול להוביל לשיבוש החקירה".

בהרב מיארה הוסיפה במכתב כי "מידע המצביע על מקור הדלף או חשד לעבירות פליליות הנובעות מכך - לא היה בידי רשויות אכיפת החוק קודם לכן". לטענתה, הגעתה לדיון היום עלולה לגרום לשיבוש החקירה ולזיהום ההליך הפלילי".

יו"ר ועדת החוקה, ח"כ שמחה רוטמן, מסר בתגובה: "החוק מחייב את כולם, גם את היועמ"שית. לא מפתיע שמי שנמצאת בניגוד עניינים ועוסקת בשיבוש חקירה, מפרה את הוראות החוק ומסרבת להתייצב בכנסת".

בדיון עצמו הוסיף שמחה רוטמן: "אני לא יודע אם אני שמח או עצוב שהדייפסטיס לא הופיעו בדיון, כנראה שהם חושבים שלאזרחי ישראל לא מגיע תשובות. עצם המכתב שקיבלנו מהיועמ"שית מעיד על שיבוש חקירה, היא כותבת מתי נודע לה על כל הדברים, זה דבר שצריך להתברר בחדרי החקירה. מדובר בשיבוש חקירה . אני מבקש מחברי הוועדה לא להעניק לנציגי היועץ המשפטי זכות דיבור בוועדות הכנסת. גם בדיון בשבוע הבא על פיצול תפקיד היועמ"שית - לא אתן להם זכות דיבור".

ח"כ בועז ביסמוט אמר בדיון על ניגודי העניינים בחקירת הפצ"רית: "לא ייתכן שאותם גורמים שמעורבים בפרשה הם גם אלה שמנהלים את החקירה. היועמ"שית לא יכולה להיות גם החשודה, גם המפקחת וגם השופטת. יש כאן מערכת שמגנה על עצמה במקום להגן על האמת. נוודא שהאמת לא תיעלם עם הטלפון הנייד של הפצ"רית".

ח"כ משה סעדה: "מה שאנחנו רואים כאן זה לא עבריינים בשירות החוק אלא ארגון פשיעה. מי מחפה על ארגון הפשיעה ומאפשר את זה? גלי ישבה פה ערב כיפור ואני אומר לה שהיא בגדה בערכי הפרקליטות ושבמקום להגן על החיילים היא רודפת אותם. זו מערכת מושחתת עבריינית והציבור שרואה את עומק הריקבון לא חשב הדיפ סטייט הוא מלטה עד למעלה. כשאני רואה את החקירה בחסות היועמ"שית זה בית ספר לאיך לא חוקרים, הם לא עוצרים לא תופסים טלפונים ולא עושים כלום".