החוק שיסייע לנתניהו: האם נמצאה הדרך לייתר את החנינה?

החוק לביטול עבירות המרמה והפרת האמונים יקודם במהירות, ובכירים בממשלה מודים: נתניהו הכיר את החוק שנועד לסייע למשפטו. הערב (שני) ב"מהדורה המרכזית", כתבנו בכנסת עמיאל ירחי הסביר האם נמצאה הדרך לייתר את החנינה?

בכיר בממשלה מסר ל-i24NEWS כי מדובר למעשה בחוק עוקף חנינה. כלומר, מדובר בתוכנית חלופית למקרה שהנשיא יצחק הרצוג לא יעשה את החלק שלו ולא יעניק לראש הממשלה חנינה. במקרה זה, כך לפי הבכיר, "נדע לבטל סעיפים מסוימים בכתב האישום". בנוסף, מסר כי "אין סיכוי שנתניהו לא הכיר את החוק הזה".