השר לוין למשלחת האו"ם: "השחיתות השלטונית היחידה בישראל - של היועמ"שית"

מהלך חריג: שר המשפטים יריב לוין שוחח עם משלחת של האו"ם, הפועלת מכוח אמנת האו"ם נגד שחיתות, ואמר כי "היועצת המשפטית לממשלה - מושחתת", כך פרסם הערב (ראשון) פרשננו המשפטי אבישי גרינצייג.

כאמור, הם הגיעו לביקור בארץ, ונפגשו עם מספר אישים בכירים - חברי המשלחת נפגשו בישראל עם מספר אישים בכירים, ובכללם שר המשפטים יריב לוין. הוא נשא בפניהם נאום באנגלית בו אמר: "אין שחיתות שלטונית בישראל, כי אדם יכול ללכת ברחוב ואף אחד לא ישדוד אותו. אנחנו מדינה עם רמת בטחון אישי גבוהה מאוד. השחיתות השלטונית היחידה בישראל היא של הייעוץ המשפטי לממשלה שמשמשת גם כראש התביעה. יש לנו בעיה קשה מאוד של אכיפה בררנית מצד היועמ"שית".

עוד הוסיף לוין כי: "אחד המדדים לבחינת חוסנה של המדינה בתחום זה הוא עצמאות מערכת אכיפת החוק, והיכולת של אנשי אכיפת החוק לאכוף את החוק ללא מורא בעניינים אלו".

בעקבות החלטת השר לוין לכבס את הכביסה המלוכלכת בפני האו"ם ומתוך חשש שהדירוג של ישראל יירד, מיהרו במשרד המשפטים לבקש מהמשנים ליועמ"שית אביטל סומפולינסקי ושרון אפק לתקן את הרושם, שטענו שהתבטאות השר דווקא מלמדת על עצמאות המערכת, ושהוא יכול להתבטא בחריפות נגד התביעה אך הדבר לא משפיע על קבלת ההחלטות בפועל.