ניצב מתכוון לעתור נגד המפכ"ל: מפר את ההבטחה למנות אותי לסגנו

ניצב אבי ביטון, שישוב בעוד יומיים לשורות המשטרה לאחר השאלה לגוף ביטחוני אחר, מתכוון לעתור לבית המשפט נגד המפכ"ל רב-ניצב דני לוי. כך פרסם הערב (שני) פרשננו לענייני משטרה משה שטיינמץ. לקצין הובטח כי ימונה לסמפכ"ל - אך כעת לוי לא מעוניין לתת לו אף תפקיד בסגל הפיקוד.

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כזכור, לאחרונה פרסמנו כי המפכ"ל אף מסרב להיפגש עם ניצב ביטון, למרות פניות חוזרות ונשנות מצדו של הניצב. הקצין מתכוון להוסיף כמשיב לעתירה גם את השר בן גביר, שחתום יחד עם המפכ"ל על ההצהרה, ואף נפגש עימו לאחרונה.

ניצב אבי ביטון מסר בתגובה: "בימים הקרובים אני עתיד לחזור לשורות משטרת ישראל. אני ממתין לשיחה עם מפכ"ל המשטרה ומצפה לעמידה בסיכום שגובש בין השר והמפכ"ל לביני לפני כשנתיים. אני מעדיף לסגור את העניין עם המפכ"ל ב-4 עיניים".