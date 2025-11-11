נתניהו בעדותו: "מילצ'ן חבר, נתן מתנות כל הזמן"

במהלך דיון בתיק האלפים, שהתקיים היום (שלישי) בבית המשפט המחוזי בתל אביב, התמודד ראש הממשלה בנימין נתניהו עם שאלות התובע, עו"ד יונתן תדמור, בנוגע לכמויות הסיגרים והשמפניות שקיבל מארנון מילצ'ן וג'יימס פאקר.

נתניהו אמר כי "מילצ'ן נתן מתנות גם כשלא הייתי ראש הממשלה אולי כחבר הוא רצה לעזור למצב רוחי. אבל זה מה שהוא עשה הוא נתן מתנות כל הזמן מהרגע הראשון".

נתניהו דחה את טענת התביעה לקיומו של "קו אספקה" שיטתי וטען כי המתנות ניתנו במסגרת מפגשים חברתיים ספורים. "באה המשטרה וסוכמת את מספר הפגישות בחמש שנים - 19 פגישות. זה הכול", אמר.

בניסיון להמחיש את הכמויות המצומצמות, לשיטתו, אמר נתניהו: "אתם מציבים את זה כאילו קיבלתי משאית מלאה סיגרים... זו לא משאית, זה לא טנדר של סיגרים. מכובדיי, זה אפילו לא ארגז, זה כלום". הוא הוסיף כי הכמויות "נופחו פי עשרה".

התובע תדמור הציג לנתניהו את כינויו למילצ'ן בחקירתו, "דוכן נייד של סיגרים", ותהה כיצד הדבר מתיישב עם טענתו לקבלת מתנות רק 3-4 פעמים בשנה. נתניהו השיב כי מילצ'ן היה אדם נדיב שהציע סיגרים ושמפניות "כדרך קבע לכל אורחיו". הוא טען כי מילצ'ן הציע סיגרים גם ליאיר לפיד "ביד רחבה", וכי לשייך לו את כלל הסיגרים שקנה מילצ'ן זה "אבסורד, שקר".

כאשר התובע עימת אותו עם עדותו של מילצ'ן עצמו, שאמר כי אינו מעשן סיגרים, אפילו לא באירועים חברתיים, וכי הוטרד מהכמויות שניתנו מחשש שזה "עובר את הגבול", השיב נתניהו: "GIVE ME A BREAK. נו... אני עומד על כך שעישן איתי חברתית פעם-פעמיים".

התביעה הציגה עדויות של הנהג יונתן חסון והעוזרת הדס קליין, שלפיהן "99 אחוז" מהסיגרים שנרכשו נועדו לנתניהו. בתגובה, תקף נתניהו את העדים: "אין לי מושג ירוק על למה אמרו, למה העידו, איך שינו גרסותיהם... הכל היה שקר, פשוט רימו. מומי משולם. מומי השקרן משולם".

הדיון עבר לעסוק בשמפניות שקיבלה רעייתו, שרה נתניהו. ראש הממשלה אישר כי היה מודע לקבלת השמפניות, אך טען כי לא ידע את היקף הכמויות. הוא הסביר זאת בלוח הזמנים הצפוף שלו ומיעוט המפגשים עם רעייתו. "אני לעתים עובד 17 שעות ביממה... באמת נפגשים כמה דקות לפני השינה", העיד. "איך אני יכול לדעת מתי הגיע בקבוק מארנון או לא?".

התביעה טענה מנגד כי בני הזוג נתניהו מקיימים שותפות עמוקה, וכי רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו מעורבת בפגישותיו המקצועיות, מה שמעיד על הזדמנויות רבות יותר לשיח. נתניהו דחה את הטענה: "אבסורד... להגיד שיכולתי לדעת כתוצאה מהמגע המוגבל הזה?".

במהלך העדות, איבד נתניהו את שלוות רוחו ותקף את התנהלות החקירה: "על איזו קטנוניות ועליבות אתם עוסקים פה? שני חברים שלי מביאים לי סיגרים כי הם יודעים שאני אוהב, לא להאמין שאנו דנים בזה עכשיו... במקום להסתכל על הסחיטות במשטרה! ועל השקרים ועל שהרסתם משפחות!".

לקראת סוף הדיון, ביקש התובע תדמור לחקור את נתניהו על "בעיה רגישה" שהעלה בעצמו באחת מחקירותיו במשטרה, וכינה אותה "סופר קריטית". לבקשת ההגנה ובהסכמת נתניהו, החליטו השופטים להמשיך את הדיון בנושא זה בדלתיים סגורות.