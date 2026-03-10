בעקבות הביקורת בדבר "מריחת זמן" מכוונת של חודשים בתהליך, היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, תיפגש מחר (רביעי) עם מנהלת מחלקת החנינות במשרד המשפטים, על מנת להעביר לה את חוות דעתה השלילית בנוגע לבקשת החנינה של ראש הממשלה אותה הגיש לפני שלושה וחצי חודשים.

גיבוש עמדתה של היועמ"שית נעשה ללא קיום ישיבה מקדימה עם נציגי הפרקליטות שמנהלים את התיק. הנימוק שניתן להחלטה זו היא: ״אין בכך צורך. זו לא בקשת חנינה".

ל-i24NEWS נודע כי פרקליט המדינה, עמית איסמן, לא נפגש ולו פעם אחת עם צוות הפרקליטים המנהל את תיקי נתניהו מאז החל ראש הממשלה להעיד בבית המשפט בדצמבר 2024. ממילא לא התקיימו פגישות בין פרקליט המדינה לצוות התביעה בנושא בקשת החנינה.

מטעם היועמ"שית נמסר בתגובה: "לא נתייחס".

פרקליט המדינה מסר: "אין בכוונתנו להתייחס לדברים ואין באמור כדי לאשר או להכחיש דבר".