קשרו אותי למיטה בגלל בן גביר: התביעה של יוסי מוסלי נגד שב"ס | משה שטיינמץ

לפני שבוע וחצי, ממש לפני שהחלו הרימונים להתפוצץ בסניפי ג'פניקה, התייצב בבית המשפט ראש ארגון הפשע יוסי מוסלי. כעת הוא תובע את שירות בתי הסוהר במאה אלף שקלים, לאחר שסוהרים כפתו אותו למיטה לילה שלם. פרשננו משה שטיינמץ הביא הערב (ראשון) ב"מהדורה המרכזית" את הציטוטים מהדיון - והפשרה של השופטת.

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מהפרטים עולה כי מוסלי התפרע במגרש הרוסים לאחר שסוהרים סירבו להביא לו שמיכה. בבית המשפט טען שהרקע להתנהלות הסוהרים היא "כניסתו של השר איתמר בן גביר לתפקיד".

מוסלי: "אני לא אומר שאני פיה טובה, הרוחות התלהטו. אני בשב"ס לצערי 15 שנה הולך ובא ... חיפשו סיבה למסיבה לא להביא את השמיכה".

מוסלי הוסיף וטען: "היה ויכוחים אבל לא ויכוחים שגורמים התלהטות יתר. בן גביר נכנס למשמרת שלו באותו חודש וחצי ואז התחילו... באו לחדר שלושה (סוהרים), כבילה בידיים מאחורה, צינוק, כבילה למיטה, וזה הסיפור".

השופטת מיה רויזמן אלדור מתחה ביקורת על התנהלות הסוהרים ושאלה: "מוסלי הפסיק להתפרע - למה היה צריך להמשיך לכבול אותו?".